Can Keles bleibt. Foto: FK Austria Wien

Wien – Fußball-Bundesligist Austria Wien hat Offensivspieler Can Keles (20) bis zum Saisonende 2026 an sich gebunden. Der ÖFB-U21-Teamspieler hat bisher 16 Einsätze in der ersten Mannschaft absolviert (zwei Tore).

"Er hat großes Potenzial, ist trickreich, schnell und hat einen guten Abschluss. Er bringt viele Attribute mit, die ein Austria-Fan sehen will", sagte Sportdirektor Manuel Ortlechner über das Eigengewächs, das durch seinen Werdegang ein "Prototyp" des Austria-Wegs sei. (APA, 21.3.2022)