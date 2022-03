Die Spiele am 8. April gegen Nordirland und am 12. April gegen Lettland finden in Wiener Neustadt statt

Steht vor wichtigen Spielen: Irene Fuhrmann. Foto: APA/HANS PUNZ

Wien – ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann hat am Montag den Kader des Frauen-Nationalteams für das bevorstehende Heimspiel-Doppel im Rahmen der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2023 in Australien und Neuseeland bekanntgegeben.

Im Aufgebot für die Spiele am 8. April gegen Nordirland (20.30 Uhr/ORF Sport+) und am 12. April gegen Lettland (19.00 Uhr/ORF Sport+), die beide in Wiener Neustadt stattfinden, stehen vorläufig 20 Spielerinnen. Die fünf noch offenen Plätze werden bis zum Lehrgangsstart am 4. April in Bad Tatzmannsdorf nachbesetzt. (red, 21.3.2022)



Der ÖFB-Kader

TOR:



KRESCHE Isabella (spusu SKN St. Pölten/1 Länderspiel)

ZINSBERGER Manuela (Arsenal WFC/ENG/74)

ABWEHR:



DEGEN Celina (TSG 1899 Hoffenheim/GER/1/0 Tore)

HANSHAW Verena (Eintracht Frankfurt/GER/80/10)

NASCHENWENG Katharina (TSG 1899 Hoffenheim/GER/26/2)

SCHNADERBECK Viktoria (Tottenham Hotspur/ENG/78/2)

WENNINGER Carina (FC Bayern München/GER/112/5)

WIENROITHER Laura (Arsenal WFC/ENG/19/1)

MITTELFELD:



DUNST Barbara (Eintracht Frankfurt/GER/50/8)

EDER Jasmin (spusu SKN St. Pölten/54/1)

FEIERSINGER Laura (Eintracht Frankfurt/GER/88/16)

HICKELSBERGER-FÜLLER Julia (spusu SKN St. Pölten/13/5)

HÖBINGER Marie-Therese (FC Zürich/SUI/16/5)

KOLB Lisa (SC Freiburg/GER/4/1)

PLATTNER Maria (1. FFC Turbine Potsdam/GER/6/0)

PUNTIGAM Sarah (Montpellier HSC/FRA/116/16)

SCHASCHING Annabel (SK Sturm Graz/2/0)

ZADRAZIL Sarah (FC Bayern München/GER/91/12)

ANGRIFF:

BILLA Nicole (TSG 1899 Hoffenheim/GER/76/41)

ENZINGER Stefanie (spusu SKN St. Pölten/27/6)

Auf Abruf:

Livia BRUNMAIR (First Vienna FC 1894/0/0)

EL SHERIF Mariella (SK Sturm Graz/0)

FELIX Lara (SoccerCoin USV Neulengbach/1/0)

FUCHS Lainie (First Vienna FC 1894/0/0)

GEORGIEVA Marina (SC Sand/GER/9/0)

GRITZNER Vanessa (SK Sturm Graz/0)

GURTNER Andrea (UD Granadilla Tenerife/ESP/0)

HILLEBRAND Sophie (SK Sturm Graz/0/0)'

HORVAT Sabrina (1. FC Köln/GER/1/0)

KLEIN Jennifer (spusu SKN St. Pölten/15/1)

KRAMMER Kristin (SoccerCoin USV Neulengbach/1)

LEITNER Annelie (Zaragoza CFF/ESP/1/0)

MAGERL Julia (SK Sturm Graz/2/1)

MAIERHOFER Sophie (SK Sturm Graz/22/1)

MAKAS Lisa-Marie (FK Austria Wien/66/18)

MITTERMAIR Linda (SoccerCoin USV Neulengbach/0)

PFANNER Patricia (SoccerCoin USV Neulengbach/0/0)

PINTHER Viktoria (SPG SCR Altach/FFC Vorderland/28/1)

PURTSCHELLER Lilli (SK Sturm Graz/0/0)

SCHIECHTL Katharina (SV Werder Bremen/GER/58/6)

TRIENDL Lena (SC Sand/GER/0/0)

WEILHARTER Yvonne (RB Leipzig/GER/6/0)