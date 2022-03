Polizeikommandos am Gelände der Schule in Malmö.

Bei einer Gewalttat an einem Gymnasium in Malmö (Schweden) sind zwei Frauen getötet worden. Die beiden seien an der Schule angestellt gewesen und zwischen 50 und 60 Jahre alt gewesen, teilte die zuständige Polizei am späten Montagabend mit. Ein 18-jährige Schüler sei unter Mordverdacht festgenommen worden. Die Hintergründe der Tat sind unklar.

Die Polizei geht davon aus, dass es sich um einen Einzeltäter handelte. Nach Informationen der Zeitung "Aftonbladet" soll er mit einer Axt und einem Messer bewaffnet gewesen sein.

Nach Angaben des Rundfunksenders SVT waren Schüler zu später Stunde noch im Gebäude, um ein Musical vorzubereiten. Der Rektor des Gymnasiums, der sich zu dem Zeitpunkt in Göteborg gut 250 Kilometer weiter nördlich aufhielt, sagte dem "Aftonbladet", er wisse nur, dass "tödliche Gewalt" in der Schule vor sich gehe. Später meldete die Polizei, dass man die Situation unter Kontrolle habe. Sie sprach von rund 50 Personen, die sich zum Tatzeitpunkt auf dem Schulgelände befunden hätten. (APA, red, 22.3.2022)