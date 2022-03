Infolge des schweren Erdbebens in der Vorwoche kommt es in Japan seither zu Stromausfällen und Stromknappheit

Die Firma Tepco hat seine Kunden dazu aufgefordert, Energie zu sparen um Engpässe zu verhindern, da es mehrere Kraftwerke nach dem Erdbeben in der vergangenen Woche abschalten musste. Foto: APA/AFP/Kazuhiro Nogi

Tokio – In Teilen Japans ist am Dienstag der Strom ausgefallen. Zuvor hatte die Regierung erstmals eine Stromversorgungswarnung veröffentlicht und Verbraucher zum Energiesparen aufgefordert. Die Engpässe sind Folgen eines schweren Erdbebens in der vergangenen Woche, durch das mehrere Kraftwerke heruntergefahren werden mussten. Nach Angaben des Stromproduzenten Tepco waren etwa 2.120 Haushalte in drei Präfekturen nahe Tokio zeitweise ohne Strom. (APA, 22.3.2022)