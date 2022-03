Einen 1.000-Euro-"Prater" (ich glaube, dieses Wort für "Uhr" stirbt langsam aus) braucht zwar keiner – er macht aber einfach Spaß. Mir zumindest. Erst recht, wenn er etwas kann, was in der Zielgruppe derer, die sich so was leisten können und auch wollen, vielleicht wichtiger ist als all die tollen Funktionen, die viele andere Flaggschiffuhren im Grunde eh schon hatten: Wenn man ins Lesebrillenalter kommt, werden Kontrast und Brillanz eines Uhrendisplays irgendwann kaufentscheidend – auch wenn man das selbst nie zugeben darf.

"Schasaugert" sind nämlich nur die anderen. Trotzdem haben in dem Fitnesscenter, in dem ich trainiere und schwimme, mittlerweile zwei Kollegen ihre Premiumuhren auch gegen die "Epix" getauscht. Ganz zufällig sind die Herr- und Damschaften etwa so alt wie oder älter als ich.

(Im Bild: oben die die Garmin Fenix 7, unten die Garmin Epic).