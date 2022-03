Wozzeck (Christian Gerhaher) und Marie (Anja Kampe). Pöhn

Nun ist es also auch schon mehr als drei Jahrzehnte her, dass Alban Bergs "Wozzeck" von Alfred Dresen frisch inszeniert wurde. Ob Simon Stones neue Deutung der dramatischen Geschichte des Mörders Wozzeck dermaßen lange an der Staatsoper durchhalten wird, muss sich weisen.

Der reale Ort, an dem Stone das Musikdrama mit seiner in alte Musikformen gegossenen Modernität spielen lässt, wird sicher altern: Fitnesscenter, Arbeitsamt und Würstelstand, wie sie an der Staatsoper als Abbild des Gegenwärtigen zu sehen sind, werden nicht mehr sein, was sie heute sind. Stones Inszenierung wird dann in ferner Zukunft optisch als konservierte Erinnerung an jene Tage in Wien wirken, als das Publikum Masken trug, um sich vor Corona zu schützen, und am Arbeitsamt Gedränge herrschte.

Sozial abgeschlagen

Falls die Menschheit sich nicht bessert, wird der Kern der Regie allerdings, die Darstellung von sozialer Verwahrlosung und folgenreicher Kränkung einer Männerpsyche, brennend aktuell bleiben. Stone geht es jedenfalls darum, heutig zu sein, jeglichen Eskapismus der Rezeption zu vermeiden.

Er verortet das Werk in Wien, wo die Aspekte der sozialen Abgeschlagenheit und der ausbrechenden Gewalt (samt der Unmöglichkeit empathischer Beziehungen in einem ökonomisch prekären Milieu) in filmisch schnell wechselnden Bildern dargestellt werden.

Auf einer fast unentwegt aktiven Drehbühne wird schon zu Beginn klar: Wozzeck ist die verstörte Existenz, hinter deren Hilflosigkeit gegenüber der Außenwelt bereits beim initialen Rasieren des Hauptmanns, der hier Polizist ist, ein Gewaltausbruch lauert. Die Wirklichkeit solcher Opernszenen ist für Stone gleichsam aber auch ein Ideensprungbrett, um mit Bildern in den Kopf von Wozzeck vorzustoßen und seine Fantasien auf die Bühne zu bringen.

Besuch im Fitnesscenter

Und sehe da: Kaum hat Wozzeck zu Beginn den belehrend quasselnden Hauptmann verlassen, erblickt er in einer Vision diesen Rasierten als blutüberströmte Leiche mit durchgeschnittener Kehle. Zu diesem Zeitpunkt bleibt die Mordfantasie dieser zwischen verkrampfter Hilflosigkeit und Aggressionsausbruch torkelnden Männerseele noch ausschließlich ein Kopfverbrechen.

Es muss Wozzeck noch einen demütigenden Besuch im Fitnesscenter absolviert, in dem der Doktor auch dem Hauptmann/Polizisten wortreich und sadistisch etwas Hypochondrie einhaucht. Es braucht für Wozzeck noch den schmerzhaften Besuch beim Doktor samt Darmspiegelung. Und es muss sich für Wozzeck der Verdacht erhärten, dass Marie am Würstelstand dem Tambourmajor in einem Akt der quasi begehrenden Gleichgültigkeit nachgibt.

Die Bettszenen

Was dann für Wozzeck zu viel ist, stellt Stone bilderreich dar: Auf der Drehbühne spielen sich drei Bettszenen zwischen Marie und Tambourmajor ab. Sie unter dem Liebhaber, Marie über dem Liebhaber, und Wozzeck schaut zu. Er hat Marie gerade erst schüchtern etwas Geld gegeben, nun aber ist er im finalen Affekt. Er trifft sie in wild wuchernder Natur, um der Sache ein blutiges Ende zu bereiten. Es ist eine Art Insel auf leerer Bühne, eine Art wilder Garten (Bühnenbild Bob Cousins). Wozzeck erscheint mit Rucksack, in dem das Messer wackelt, das für die ahnungslose Marie bestimmt ist.

Gefährliche Figur

Christian Gerhaher zeigt, dass diese toxische Kreatur zu keiner innigen Beziehung fähig ist, und schon gar nicht zum Kind (Dimiter Paunov), das ihm fremd bleibt. Er liefert eine meisterhafte, präzise Studie einer fragilen, zusehends gefährlichen Figur. Gerhaher bewahrt vokale Kultiviertheit sowohl im Expressiven, wie er es auch versteht, eine Art existenzielle Verlorenheit zu evozieren, wenn er Töne von kalter Lyrik haucht. Tadellos robust die vokale Darbietung von Anja Kampe als Marie, die sich in ihrer Ausweglosigkeit dem Tambourmajor hingibt, den Sean Panikkar als selbstbewusst-zudringlichen Typen präsentiert.

Drumherum Qualität: Jörg Schneider ist ein glänzend karikaturenhafter Hauptmann, Dimitry Belosselskiy der punktgenaue eitle und empathielose Doktor. Das gute Niveau des Abends stützten auch Josh Lovell als Andres, Peter Kellner und Stefan Astakhov als Handwerksburschen, Thomas Ebenstein als Narr und Christina Bock als Margret.

Intensiv und poetisch

Musikdirektor Philippe Jordan und das formidable Staatsopernorchester finden zu kammermusikalischer Detailfarbigkeit. Es haben sowohl die dramatisch aufgeladenen, bisweilen auch monochromen Flächen ungeheure Intensität wie auch jene für Berg typischen Passagen einer schwerelos daherkommenden orchestralen Poesie. Das wirkte weitestgehend sängerfreundlich und in der schillernden Umsetzung auch solistischer Manifestationen befeuernd für die Studie eines Mörders. Bis auf marginale Buhs wurde die Regie sehr positiv aufgenommen. (Ljubiša Tošić, 22.3.2022)