In dieser Galerie: 2 Bilder Leitet ab April das STANDARD-Newsteam: Davina Brunnbauer. Foto: Soza Al Mohammad Laurin Lorenz, ab April stellvertretender Leiter des STANDARD-Newsteams. Foto: Privat

Das Newsteam, das im STANDARD für erfolgreiche Liveformate wie den Ticker zuständig ist, bekommt ab April eine neue Leitung. Davina Brunnbauer wird Ressortchefin und Laurin Lorenz ihr Stellvertreter. Die beiden stammen selbst aus dem Ressort, das aktuell bereits mehr als ein Dutzend Redakteurinnen und Redakteure umfasst.

Brunnbauer und Lorenz sind Gründungsmitglieder des Newsteams, das seit 2019 von Sandra Nigischer, die den STANDARD Anfang 2022 in Richtung eines Start-ups verlassen hat, aufgebaut wurde. Sie zeichnen mit ihren Kolleginnen und Kollegen für die schnellen Nachrichten, die oft auch über den Ticker gemacht werden, verantwortlich.

Die 31-jährige aus Oberösterreich stammende Journalistin hat Wirtschaft und Kommunikation in Wien, Lissabon und St. Pölten studiert. Vor dem STANDARD war Brunnbauer für den Aufbau des Onlineauftritts der Wochenzeitung "Die Furche" zuständig und als freie Journalistin unter anderem für "Die Presse" tätig. 2019 wurde sie unter die besten "30 unter 30" des Branchenmagazins "Österreichs Journalist:in" gewählt. Neben der schnellen Nachrichtenberichterstattung im Newsteam beschäftigt sich Brunnbauer gerne mit Gesellschaftspolitik sowie hintergründigeren, multimedialen Geschichten. 2021 wurde sie gemeinsam mit Flora Mory und Sebastian Kienzl mit dem European Newspaper Award für eine interaktive Datenrecherche zur Überfischung, "Fisch hat einen Haken", ausgezeichnet.

Der 29-jährige aus Tirol stammende Journalist Lorenz hat Internationale Entwicklung und Politikwissenschaften in Wien und York studiert. Seine ersten investigativen Erfahrungen hat er im "Taz"-Rechercheressort gesammelt. Sein Eintritt im STANDARD war als Praktikant in der Kultur, dann verfasste er als freier Journalist regelmäßig auch für die Innenpolitik Texte, bis er 2019 als Newsteam-Redakteur angestellt wurde. 2020 schloss er seine Ausbildung am Kuratorium für Journalistenausbildung ab. Seine Themen reichen von Rechtsextremismus über die Causa Fellner und den U-Ausschuss bis zum Corona-Hotspot Ischgl. Er wurde 2021 unter die "30 unter 30" gewählt. (red, 22.3.2022)