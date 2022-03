Der Träger des Friedensnobelpreises will, dass die Erlöse dem Ukrainischen Flüchtlingsfonds zugutekommen

Will seine Friedensnobelpreis-Medaille für ukrainische Flüchtlinge spenden: Dmitri Muratow. Foto: Reuters / NTB

Moskau/Kiew/Oslo – Der russische Journalist Dmitri Muratow will seine Friedensnobelpreis-Medaille für ukrainische Flüchtlinge spenden. Der Chefredakteur der regierungskritischen Zeitung "Nowaja Gaseta" bittet Auktionshäuser darum, die Medaille zu versteigern, wie es in einem unter Muratows Namen veröffentlichten Artikel heißt. Er habe mit seiner Zeitung zusammen entschieden, dass die Erlöse dem Ukrainischen Flüchtlingsfonds zugutekommen sollten.

In dem Text werden unter anderem ein sofortiges Ende der Kämpfe in der Ukraine, Fluchtkorridore und Hilfen für Flüchtlinge gefordert. Muratow erhielt den Friedensnobelpreis vergangenes Jahr zusammen mit Maria Ressa von den Philippinen. Im März hatte "Nowaja Gaseta" erklärt, Informationen zu Russlands Militäraktionen in der Ukraine von ihrer Website zu entfernen. Hintergrund seien Zensurmaßnahmen. (APA, Reuters, 22.3.2022)