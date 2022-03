Putin feierte auch zahlreiche Auftritte in populären Zeichentrickserien – Ausschnitte daraus finden sich auch auf Tiktok. Foto: Tiktok

Während so mancher österreichische Politiker bereits die Social-Media-Plattform Tiktok für sich entdeckt hat, findet sich der russische Präsident Wladimir Putin dort nicht. An passenden Videos mangelt es Tiktok allerdings nicht. Es gibt Kanäle mit ausschließlich in russischer Sprache verfassten Inhalten, aber auch solche, die international verständlicher sind. So mancher davon verfügt über mehrere Millionen Aufrufe – führend ist allerdings der Hashtag "vladimirputin", der mit 2,1 Milliarden Views die offenbar unterhaltsamsten Inhalte unter einem virtuellen Dach vereinigt.

Atomkrieg

"Wenn jemand sich dazu entscheidet, Russland zerstören zu wollen, dann haben wir ein Recht, ebenfalls anzugreifen", hört man Putin in einem der vielen Videos sagen, die auf dem Kanal zu finden sind. In dem gezeigten Gespräch geht es um die Möglichkeit einer militärischen Antwort auf einen atomaren Schlag gegen die Russische Föderation. Putin gesteht, solch ein Krieg wäre für die Menschheit und die Welt selbst eine globale Katastrophe, aber für ihn als Anführer stelle sich in solch einer Situation die Frage: "Brauchen wir eine Welt ohne Russland überhaupt?"

Wie die meisten der zugriffsstarken Kanäle auf Tiktok versammelt auch #vladimirputin Beiträge anderer Kanäle und Plattformen und schafft so eine hohe Dichte an Inhalten. Dabei wird nicht zwischen schwerwiegenden politischen Aussagen wie der gerade zitierten und Parodien in US-Zeichentrickserien unterschieden. Auch die Sprache spielt keine Rolle – sobald Putin oder aktuell auch der Krieg in der Ukraine ein Thema sind, kann es Teil des Kanals werden.

Beispiele für humoristische Beiträge sind etwa, wie Putin bei trauriger Musik mehrere Male der Handschlag verwehrt wird, sich bei einem Gruppenfoto ein junger Mann genau vor ihn stellt oder ein Deepfake-Putin sich die Frage stellt: "Bin ich das Drama?"

Man sieht Putin aber auch bei Veranstaltungen posieren, bei Militärparaden oder auch bei Treffen mit anderen Politikern. Historische Zusammenkünfte, etwa jenes zwischen ihm, dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Frankreichs Emmanuel Macron, sind ebenfalls im Portfolio des Kanals. Mit Kritik am Ukraine-Krieg wird ebenfalls nicht gespart – sei es mit Beleidigungen Putins oder Videos, etwa jenem aus dem Film "Thor: Tag der Entscheidung", wo Cate Blanchett als Hela mit der russischen Fahne auf der Brust sagt: "Welches Spiel du auch spielst, es wird nicht funktionieren, du wirst nicht gewinnen", und Chris Hemsworth als Thor, mit der ukrainischen Flagge markiert, darauf antwortet: "Ich weiß."

только русский



Der größte Kanal, der nur Beiträge auf Russisch teilt, nennt sich #владимирпутин – Wladimir Putin. Auch hier werden Beiträge zusammengeführt, die wenig miteinander zu tun haben, abseits des namensgebenden Politikers. Es gibt Memes, witzig zusammengeschnittene Videos und auch Ansprachen von Putin, die unkommentiert geteilt werden.

Wer den russischen Präsidenten offiziell auf anderen Social-Media-Kanälen vermutet, wird enttäuscht. Da die meisten westlichen Plattformen in Russland mittlerweile ohnehin gesperrt sind, würde das auch wenig Sinn für ihn machen. Einzig auf Twitter gibt es zumindest den offiziellen "President of Russia"-Account, bei dem aber zumeist nur sehr trocken Telefonkonferenzen mit anderen Politikern angekündigt werden. (red, 22.3.2022)