Die Bilderwelt der 1952 geborenen Lindström verändere sich ständig, während sich Bäume bewegen, Hunde riesige Ausmaße annehmen und Gegenstände verschwinden, so die Jury. Foto: via REUTERS / TT NEWS AGENCY

Stockholm – Der renommierte Astrid-Lindgren-Gedächtnispreis für Kinder- und Jugendliteratur geht heuer an die schwedische Illustratorin und Autorin Eva Lindström. Das gab die Jury am Dienstag in Stockholm bekannt. Die Bilderwelt der 1952 geborenen Lindström verändere sich ständig, während sich Bäume bewegen, Hunde riesige Ausmaße annehmen und Gegenstände verschwinden, so die Jury. Kinder, Erwachsene und Tiere setzten sich dabei in ihren Werken mit den Fragen des Lebens auseinander.

Gewinnerin ist die schwedische Illustratorin und Autorin Eva Lindström. Foto: AP / Jessica Gow

Der Astrid Lindgren Memorial Award – oft einfach als Alma abgekürzt – gilt mit einem Preisgeld in Höhe von fünf Millionen schwedischen Kronen (rund 480.000 Euro) als weltweit höchstdotierte Auszeichnung für Kinder- und Jugendliteratur. Im Vorjahr war er an den französischen Jugendbuchautoren Jean-Claude Mourlevat gegangen.

Insgesamt 282 Kandidatinnen, Kandidaten und Organisationen aus 71 Ländern waren diesmal für den Preis nominiert worden. Die schwedische Regierung hatte die Auszeichnung vor 20 Jahren nach dem Tod der weltberühmten Kinderbuchautorin Astrid Lindgren ("Pippi Langstrumpf") ins Leben gerufen. (APA, 22.3.2022)