"Erstattung von Vorschlägen für die Bestellung von Mitgliederndes Publikumsrates des Österreichischen Rundfunks": Einladung des Bundeskanzleramts im Amtsblatt der "Wiener Zeitung" am Dienstag, 22. März.

Wien – Am Dienstag, 22. März, hat das Bundeskanzleramt Organisationen zu Besetzungsvorschlägen für den Publikumsrat via Amtsblatt der Wiener Zeitung eingeladen. Gesucht werden Vorschläge für die Bereiche Hochschulen, Bildung, Kunst, Sport, Jugend, Schüler, ältere Menschen, behinderte Menschen, Eltern bzw. Familien, Volksgruppen, Touristik, Kraftfahrer, Konsumenten sowie Umweltschutz.



Aus den Vorschlägen sucht das Medienministerium dann 17 Vertreterinnen und Vertreter aus, also die Mehrheit unter den 30 Publikumsräten. Diese Mehrheit bestimmt dann, wen der Publikumsrat in den ORF-Stiftungsrat entsendet. Sechs Publikumsräte werden in das wichtigste ORF-Gremium entsandt und bekommen dort einen sicheren Sitz über die nächsten vier Jahre.

Bisher werden je drei der ÖVP und der FPÖ zugerechnet, künftig sollen es (nach bisherigem Stand) je drei der ÖVP und der Grünen werden. Die Grünen würden damit im ORF-Publikumsrat die zweitgrößte Fraktion nach der ÖVP.

Die konstituierende Sitzung des ORF-Publikumsrats findet nach bisheriger Planung am 5. Mai statt, der ORF-Stiftungsrat trifft sich dann am 19. Mai zur konstituierenden Sitzung inklusive Bestellung eines Vorsitzenden.

Norbert Steger, Vorsitzender seit 2018, hat sich in der letzten Sitzung des Gremiums in alter Besetzung vorigen Donnerstag verabschiedet. Ihn hat die FPÖ über viele Jahre in den Stiftungsrat entsandt. (red, 22.3.2022)