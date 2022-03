Die Bettler aus der Walachei, Dok 1: Zu teuer – zu wenig – zu spät: Der neue Mangel, Weltjournal, Call Me by Your Name – Mit Radiotipps

19.40 REPORTAGE

Re: Die Bettler aus der Walachei Die Reportage folgt einer Bettlerin bis in ihr Romadorf in Rumänien. Dort stellt sich heraus, mit welchen Problemen die junge Mutter zu kämpfen hat. Ihr Mann ist im Gefängnis, sie kann weder lesen noch schreiben, sie braucht Geld, um ihre baufällige Hütte renovieren zu können. Bis 20.15, Arte

20.15 SATIRE

Zwischen den Zeilen (Doubles vies, F 2017, Olivier Assayas) Ein Verleger (Guillaume Canet), der versucht, mit dem digitalen Wandel zurechtzukommen, ein verheirateter Schriftsteller (Vincent Macaigne), der über seine Affären schreibt, und mittendrin TV-Star Selena (Juliette Binoche), die lieber auf der Theaterbühne stehen würde. Olivier Assayas lässt in seiner vielschichtigen Satire die analoge und die digitale Welt aufeinanderprallen. Bis 22.00, Arte

Pflegen seit vielen Jahren eine Affäre: Juliette Binoche als TV-Star undVincent Macaigne als Schriftsteller in "Zwischen den Zeilen", Arte, 20.15 Uhr. Foto: Foto: Carole Bethuel

20.15 REPORTAGE

Dok 1: Zu teuer – zu wenig – zu spät: Der neue Mangel Viele Industriebetriebe in Österreich drosseln bereits ihre Produktion, weil es an Bestandteilen, Produzenten und Verteilern fehlt. Sind die Zeiten des Überflusses vorbei?

Bis 21.05, ORF 1

21.05 REPORTAGE

So trifft uns der Krieg: Wie wir uns sorgen, wie wir helfen Der Krieg in der Ukraine hat auch Folgen für das Leben und den Alltag hierzulande. Mariella Gittler und Christoph Feur stein liefern Hintergründe und Einblicke aus dem ganzen Land und spüren mit Gästen im Studio nach, wie uns der Krieg gegenwärtig beschäftigt. Bis 21.50, ORF 1

22.05 MELODRAM

Liebe (Amour, F/D/A 2012, Michael Haneke) Michael Hanekes intimes Kammerspiel über das Altern und Sterben eines bürgerlichen Paars in seiner Pariser Wohnung: Emmanuelle Riva und Jean-Louis Trintignant machen noch die kleinste Geste zum Erlebnis.

Bis 0.20, Servus TV

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Baltikum – in Russlands Schatten Die Menschen in Estland, Lettland und Litauen haben Angst davor, das nächste Ziel Russlands für eine Invasion zu werden. Das Baltikum war fast 50 Jahre Teil der Sowjetunion. Bis 23.05, ORF 2

23.05 REPORTAGE

Weltjournal +: Tschernobyl – Tourismus in der Gefahrenzone Im April 1986 ereignete sich in Tschernobyl die schlimmste Nuklearkata strophe der Geschichte. Die Reportage zeigt, wie sich in der hochverstrahlten Sperrzone eine Art illegaler Tourismus entwickelt hat. Bis 23.50, ORF 2

00.10 SINNESFREUDEN

Call Me by Your Name (I/F/USA/BRA 2017, Luca Guadagnino) Der 17-jährige Elio (Timo thée Chalamet in seiner Durchbruchsrolle) erlebt im Jahr 1983 auf dem italienischen Landsitz einer kosmopolitischen Familie einen Sommer des Müßiggangs und lässt für die Annäherung an einen US-Studenten (Armie Hammer) seine Freundin sprichwörtlich im Regen stehen. Regisseur Luca Guadagnino macht die sommerlichen Sinnesfreuden mitfühlbar. Bis 2.20, ORF 1