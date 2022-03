Wenn die Sonne über der Burg von Rocca Calascio, einem Bergdorf hoch oben im mittelitalienischen Apennin, aufgeht, ist das wie ein leiser, roter Donner. Ein solcher Sonnenaufgang war für Franco Cagnoli wie eine spirituelle Berufung, die ihn zu einer persönlichen Mission brachte: das 1957 verlassene mittelalterliche Dorf wiederzubeleben.

"Licht der Abruzzen"

Der einst gespenstische Ort ist einer von vielen kleinen Orten in Italien, die dank günstiger Preise, smarter Arbeitsmöglichkeiten und dem Wunsch nach einem ruhigeren Lebensstil eine Wiederbelebung erfahren. "Um es romantisch auszudrücken: Es gibt eine Liebesgeschichte zwischen mir und Rocca Calascio", sagte Cagnoli, als er die Besucher durch das Schloss oberhalb des Dorfes führt, das als "Licht der Abruzzen" bekannt ist, dem Namen der mittelitalienischen Region, in der es liegt.

Franco Cagnoli vor der Burg von Rocca Calascio Foto: REUTERS/Remo Casilli

Die Entvölkerung ländlicher Dörfer oder Bergdörfer in Italien begann mit der Abwanderung zu Beginn des 20. Jahrhunderts und beschleunigte sich nach dem Zweiten Weltkrieg, als der wirtschaftliche Aufschwung des Landes die Menschen in die Städte lockte.

Lebenslange Bindung

Mit einer Höhe von etwa 1.400 Metern über dem Meeresspiegel ist die Burg, deren Fundamente etwa 1.000 Jahre alt sind, eine der höchstgelegenen Europas. Der mittelalterliche Weiler unterhalb der Burg wird von zwei Familien bewohnt, andere haben Grundstücke gekauft, um sie entweder als Hauptwohnsitz oder als Zweitwohnsitz zu restaurieren.

Günstige Preise und ein entspannter Lebensstil machen Orte wie das Dorf in Mittelitalien attraktiv. Foto: REUTERS/Remo Casilli

Der heute 39-jährige Cagnoli sah die Burg zum ersten Mal, als er 16 Jahre alt war und in der Regionalhauptstadt L'Aquila lebte. Er war auf einem Road Trip, um sich selbst zu finden. "Ich kam mit meinem Roller hier an, als die Morgendämmerung das Schloss beleuchtete. Ich war buchstäblich geblendet von dem Licht, und seit diesem Tag hat sich etwas in mir verändert", sagt er. "Ich dachte, es sei der schönste Ort der Welt. Ich spürte besondere Energien." Seine Bindung an Rocca Calascio löste sich nie. 2012 zog er nach Calascio, einem Dorf mit etwa 80 Einwohnern drei Kilometer weiter. Heute ist er der Verwalter der Burg und Leiter einer Genossenschaft, deren 26 Mitglieder Besucher durch die Burg führen.

Das Land schätzen lernen

Eine Bewohnerin von Rocca Calascio, Valeria Befani, verließ Rom 1996 und betreibt heute ein Online-Geschäft, in dem sie Wollprodukte verkauft, die sie auf einem altmodischen Holzwebstuhl herstellt.

Eine kräftige Finanzspritze der italienischen Regierung soll die Gegen wiederbeleben. Foto: REUTERS/Remo Casilli

"Die Menschen der vorherigen Generation wussten das Land, auf dem sie lebten, nicht zu schätzen", so Befani. "Die Jugendlichen von heute, wie meine Kinder, sind stolz auf ihr Land und freuen sich, wenn sie hier bleiben können."

Das Schloss, in dem 1985 der Film "Ladyhawke" mit Michelle Pfeiffer in der Hauptrolle gedreht wurde, war ursprünglich ein Turm in einer Kette mittelalterlicher Verteidigungsanlagen zur Kontrolle der Täler, die sich von der Adria aus ins Landesinnere erstreckten.

Für ein Butterbrot

Die Zukunft von Rocca Calascio wurde in diesem Monat abgesichert, als das italienische Kulturministerium den Ort in die Liste der 21 Orte aufnahm, die jeweils 20 Millionen Euro für die Restaurierung von Ruinen und den Bau von Besuchereinrichtungen erhalten.

Im Rahmen von Initiativen zur Wiederbevölkerung verlassener oder kaum bewohnter Dörfer in Italien haben Stadtverwaltungen Häuser verschenkt oder für ein Butterbrot verkauft, damit sie im Gegenzug renoviert werden. (Reuters, 22.3.2022)