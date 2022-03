Das berühmte Logo wird auch im Spiel zu sehen sein. Foto: Illfonic

Noch in diesem Jahr soll das asymmetrische Multiplayerspiel "Ghostbusters: Spririts Unleashed" von IllFonic für PC via Epic Games Store, PlayStation 4 und 5 sowie Xbox Series X|S und One erscheinen. Ein erster Trailer gibt jetzt Einblick in das Spiel.

Vier gegen Slimer

Gemeinsam mit Freunden können die Ghostbusters in Vier-gegen-einen-Matches antreten und versuchen, den aktiven Geist vom Spuken abzuhalten. Der Geist wird dabei entweder von einer künstlichen Intelligenz übernommen oder auch von einem fünften Mitspieler. Neben bekannten Locations wie der Feuerwache gibt es auch neue Umgebungen zu erkunden. Zudem können Spieler alte Freunde wie etwa Dan Aykroyd und Winston Zeddemore treffen, die für das Spiel erneut in ihre alten Kostüme schlüpfen werden.

IllFonic

Interessantes Konzept

Obwohl wahrscheinlich viele auf ein Story-basiertes Spiel im Ghostbusters-Universum gehofft haben, klingt auch der Multiplayer-Ansatz interessant. Kooperativ auf Geisterjagd zu gehen kann, sofern ausreichend Abwechslung geboten wird, sicher für einige Stunden unterhalten. Ob das Spiel als Geist ebenfalls fordernd und gleichzeitig witzig sein wird, muss sich allerdings erst zeigen.

Den bisher letzten großen Auftritt hatten die Ghostbusters in virtuellen Welten 2009 mit dem Spiel "Ghostbusters: The Video Game", das 2019 für die damals aktuellen Konsolen neu aufgelegt wurde. (red, 22.3.2022)