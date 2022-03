SPÖ und FPÖ stimmten gegen den Neos-Vorschlag, den Präsidenten der Ukraine ins Parlament einzuladen. Sowohl Selenskyj als auch Putin waren bereits in Österreich zu Gast

Eine Aufnahme aus dem September 2020. Foto: Parlamentsdirektion / Thomas Topf

"Selbst Salvini applaudiert Selenskyj", titelte die "FAZ", nachdem der ukrainische Präsident vor dem italienischen Parlament gesprochen hatte. In Kanada sorgte Wolodymyr Selenskyjs Ansprache vor dem voll besetzten Unterhaus für Standing Ovations. In Israel wurde der ukrainische Präsident kritisiert, weil er einen Vergleich zwischen dem Ukraine-Krieg und dem Holocaust zog. Schon Anfang März sprach er vor dem EU-Parlament – "Sieben Minuten, die in Erinnerung bleiben werden", schrieb die "Süddeutsche Zeitung" darüber. Auch vor dem US-Kongress und dem Berliner Bundestag hielt er Reden.

Nun schreibt der deutsche "Spiegel" auch über Österreich – allerdings deswegen, weil sich hier Parteien gegen einen Auftritt Selesnkyjs aussprachen. "Nicht neutral genug", titelt das Medium. In Österreich kritisieren die anderen Parteien die Sozialdemokraten und die Freiheitlichen heftig für deren Entscheidung.

SPÖ und Sobotka verweisen aufeinander

Was war passiert? Die Neos wollten sich in die Liste der Staaten, die den Präsidenten der Ukraine empfangen, einreihen. Ein entsprechender Vorschlag war in der Präsidiale des Nationalrats allerdings von SPÖ und FPÖ abgelehnt worden. Neos-Vizeklubobmann Nikolaus Scherak attestierte gegenüber der APA den beiden Parteien "falsch verstandene Neutralität".

Laut der "Tiroler Tageszeitung" verweist die SPÖ – neben Neutralitätsbedenken – auch darauf, dass der Ball bei Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) liege, dieser müsse eine Einladung aussprechen. Nur: Dessen Sprecher gibt an, Sobotka sei auf das Einvernehmen der Parteien angewiesen.

Grüne und pinke Kritik und vergangene Besuche

Vom grünen Abgeordneten David Stögmüller heißt es dazu nun in Richtung der SPÖ, "als Feigenblatt die Neutralität zu benützen ist einfach auch nur peinlich". Der Neos-Abgeordnete Yannick Shetty twittert: "Warum wollen SPÖ und FPÖ Präsident Selenskyj nicht im österreichischen Nationalrat sprechen lassen? Man braucht nur auf die Putin-Politik der letzten Jahrzehnte schauen, um die Antwort darauf zu finden."

Tatsächlich war der russische Präsident Wladimir Putin bereits mehrmals zu Gast in Österreich: Schon 2001 empfing der damalige Bundespräsident Heinz Fischer (SPÖ) Putin in der Hofburg, 2014 – nach der Annexion der Krim – trafen sich Fischer, der damalige Kanzler Werner Faymann (SPÖ) und Putin, was allerdings auch Sebastian Kurz (ÖVP), damals Außenminister, verteidigte. 2018 kam Putin noch einmal nach Wien, diesmal auf Einladung von Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Und dass Putin im selben Jahr auf der Hochzeit der damaligen Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) tanzte, ist hinreichend bekannt.

Doch auch Selenskyj war bereits in Österreich zu Gast, im Herbst 2020. Er kam auf Einladung von Bundespräsident Van der Bellen, traf aber auch Kurz und Sobotka. "Den Krieg zu beenden und die ukrainischen Territorien zurückzubekommen – das hat für mich höchste Priorität. Das sind keine romantischen Versprechungen", sagte er damals der "Wiener Zeitung" über die bereits seit Jahren andauernden Angriffe Russlands im Donbass. Und: Die Beziehungen zwischen der Ukraine und Österreich seien gute, die Bilder von Kneissls Hochzeit schon wieder vergessen. (elas, 23.3.2022)