Infos

Karte: Der Standard

An- und Abreise: Zug bis Hartberg, Bus Nr. 485 (Hartberg – Fürstenfeld) oder Bus 310 (Hartberg – Oberwart) und weiter mit Nr. 7931 (Stegersbach – Burgau), nicht am Wochenende. A2/Südautobahn – Abfahrt Sebersdorf/Bad Waltersdorf, weiter nach Burgau, Gratisparkplatz beim Schloss.

Einkehr: Diverse Möglichkeiten in Burgau und Neudau. Burgau: Schlosscafé Burgau (schlosscafe-burgau.at), Restaurant Janits (janits.at), Gasthaus zum Hirschen (gasthof-zumhirschen.at), Neudau: Café-Restaurant Central (0664 2706455).

Schwierigkeitsgrad: einfach, gut ausgeschildert.

Karte: BEV-Karte, ÖK50, Nr. 5225, Fürstenfeld, Maßstab 1:50.000.

Labonca Bioschweine: Mittlerweile sind die Sonnenschweine vom Biohof Labonca der Inbegriff von Freilandhaltung. Überall in Burgau treffen wir auf große und kleine Schweine, die grunzend angelaufen kommen, wenn man sie ruft. Das "Heaven's Door" ist die Weide, auf der die Tiere die letzten zwei Wochen ihres Lebens verbringen. Durch die Weideschlachtung wird versucht, die Tiere bei der Schlachtung nicht unnötig zu stressen.

Der Labonca-Rundwanderweg (60 Minuten) führt an den wichtigsten Weiden der Tiere vorbei, mit einem QR-Code-Reader kann man sich die wichtigsten Informationen direkt auf das Handy laden. In Burgau am Hauptplatz gibt es das Verkaufslokal Saugut & Kostbar wo die Produkte direkt vermarktet werden. Wenn man außerhalb der Öffnungszeiten kommt, gibt es auch Automaten, an denen man viele Produkte erwerben kann.

Wallfahrtskirche "Maria Gnadenbrunn": Wann die gotische Kirche genau erbaut wurde, weiß man nicht. 1418 wurde sie jedenfalls von den Ungarn zerstört und Ende des 15. Jahrhunderts. wiederaufgebaut. Unter der heutigen Taufkapelle wurde in der Kirchenchronik von einer "lebendigen Quelle" berichtet, die namengebend für die Kirche war.

Wasserschloss Burgau: Die erste urkundliche Erwähnung der "Burg in der Au" war 1367 unter der Herrschaft der Herren von Puchheim. Immer wieder gab es neue Herrscher, die dort hausten. Bevor das Schloss an den Staat übergeben wurde, herrschte die ungarische Adelsfamilie Batthyány dort. Der Innenhof, wo auch das Gemeindeamt ist, wurde nach der letzten Herrscherfamilie unter Lajos Batthyány (1807–1849) benannt.