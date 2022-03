Tamara Romera Ginés, Ludger Pistor und Jochen Horst in "Balko Teneriffa". Foto: RTL / Ufa Fiction / Olaf González

Luxemburg/Wien – Die Retrophase des deutschsprachigen Fernsehen ebbt nicht ab: "Geh aufs Ganze" (Sat.1) kehrte ebenso aus der Vergessenheit zurück wie "TV total" (ProSieben), "7 Tage, 7 Köpfe" (RTL) oder "Starmania" (ORF). Und nicht nur das Comeback von "Der Preis ist heiß" und der "100 000 Mark Show" stehen an, sondern das von "Balko". Die einstige RTL-Erfolgsserie (1995 bis 2006) kehrt am Donnerstag in Spielfilmlänge auf den Bildschirm zurück.

120 Folgen lang war "Balko" bis 2006 einer der ersten deutschen Krimis mit Humor. Zunächst spielte Jochen Horst die Titelrolle an der Seite von Ludger Pistor, ab Staffel 4 übernahm 1998 Bruno Eyron den Part. Nun ermitteln Horst und Pistor wieder als TV-Schnüffler. Und sie haben jetzt als Balko und Krapp viel mehr Sonne als in Dortmund. Denn "Balko Teneriffa" spielt auf der Insel. Das Kultduo bekommt dabei Unterstützung von Kommissarin Alicia Ruíz (Tamara Romera Ginés).

Wiedersehen in Teneriffa

Worum es in der Neuauflage geht? Lange Jahre nach ihrem letzten Fall treffen Balko und Krapp in Teneriffa wieder aufeinander. Während sich Balko nach dem Tod seiner spanischen Frau voller Selbstmitleid Dosenbier und Tabletten hingibt, könnte es bei Krapp, mittlerweile Ministerialdirigent des Verteidigungsministeriums, zunächst nicht besser laufen. Mit Hubschrauber wird er als Ehrengast zur Party eines Waffenherstellers eingeflogen. Die Glückssträhne endet abrupt, als Krapp nach der Feier in Puerto de la Cruz des Mordes an einer Kellnerin beschuldigt wird. Doch welche Rolle spielt die mächtige Firmenchefin (Uschi Glas) in dem Spiel?

Man kann nicht sagen, dass die vielen Jahre spurlos an den Helden vorübergegangen wären. Jochen Horst spielt mit Leidenschaft den abgehalfterten Versager, der im Alligatorenkostüm Hotelgäste bespaßt und so ungeschickt ist, dass er über seinen Stoffschwanz stolpert. Ludger Pistor hingegen wirkt mit schlohweißem Haar seriöser denn je. Doch bei ihrer ersten gnadenlosen Autoverfolgungsjagd quer durch die Straßen und Strände der Insel ist der raue Charme der 90er wieder da.

"Es ist, als wäre kein Tag vergangen", so Horst (60) im RTL-Interview über das Comeback. "Es ist, wie wenn wir uns gestern verabschiedet hätten und heute wiedersähen. Das hat eine Normalität, die ist schon fast erschreckend." Er und Pistor hegten tiefen Respekt für einander, seien aber privat nicht befreundet. "In den ganzen 25 Jahren, die jetzt vergangen sind, haben wir uns nicht ein einziges Mal gesehen." (APA, 23.3.2022)