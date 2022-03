Hacklen an der Bande. Foto: USA TODAY Sports/Jerome Miron

Die Dallas Stars mit dem Villacher Stürmer Michael Raffl sind mit dem dritten Sieg in den jüngsten vier Matches zurück in den Play-off-Rängen der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL. Die Stars besiegten am Dienstag zu Hause die Edmonton Oilers dank eines Comebacks im Finish mit 5:3. Die Kanadier führten bis zur 55. Minute mit 3:2, ehe Roope Hintz (55.) und Denis Gurlanow (56.) die Partie mit zwei Toren innerhalb von 24 Sekunden zugunsten der Texaner drehten.

NHL

Die Oilers verloren erstmals in dieser Saison nach einer 1:0-Führung – in den 21 Partien davor, in dem die Mannschaft um die Superstars Connor McDavid und Leon Draisaitl das erste Tor erzielt hatte, hat sie auch gewonnen. (APA, 23.3.2022)

NHL-Ergebnisse von Dienstag:

Dallas Stars (mit Raffl) – Edmonton Oilers 5:3,

New Jersey Devils – New York Rangers 7:4,

Pittsburgh Penguins – Columbus Blue Jackets 5:1,

Washington Capitals – St. Louis Blues 2:5,

Carolina Hurricanes – Tampa Bay Lightning 3:2,

Detroit Red Wings – Philadelphia Flyers 6:3,

New York Islanders – Ottawa Senators 3:0,

Winnipeg Jets – Vegas Golden Knights 4:0,

Calgary Flames – San Jose Sharks 3:4,

Arizona Coyotes – Seattle Kraken 2:4,

Los Angeles Kings – Nashville Predators 6:1.