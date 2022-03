"Verkehrsbeschränkte" Personen sollen einkaufen oder arbeiten gehen können, nicht aber etwa in die Gastronomie. Foto: APA

Eigentlich sollte die Maskenpflicht in Innenräumen ab Mittwoch wieder bundesweit gelten. Doch die Regierung hat die dafür notwendige Verordnung noch nicht erlassen. Ein Verordnungsentwurf für die Maskenpflicht kursierte bereits am Dienstag. Darin ist als Variante vorgesehen, dass der Handel, Veranstalter und Nachtlokale statt der Maske auch 3G (geimpft, genesen oder getestet) vorschreiben können. Die tatsächliche Regelung könnte nun aber doch wieder anders aussehen.

Dem STANDARD liegt nun auch ein Entwurf für die neuen Quarantäneregeln vor – an denen sich allerdings ebenfalls noch einmal etwas ändern könnte. Bei dem vorläufigen Papier handelt es sich um eine Empfehlung des Gesundheitsministeriums, die sich in ihrer finalen Fassung an die Gesundheitsbehörden richten wird. Derzeit ist darin Folgendes vorgesehen:

- Covid-Erkrankte mit schwerem Verlauf können sich frühestens zehn Tage nach Symptombeginn mit einem negativen PCR-Test oder einem positiven Test mit einem Ct-Wert über 30 aus der Absonderung begeben – sofern sie seit 48 Stunden symptomfrei sind.

- Covid-Erkrankte mit leichtem Verlauf können sich nach fünf Tagen freitesten, wenn sie zwei Tage symptomfrei sind und einen negativen PCR-Test (oder einen Ct-Wert über 30) vorweisen können.

- Neu wäre nun: Es soll auch die Möglichkeit geschaffen werden, dass Corona-Infizierte nach fünf Tagen aus der Isolation dürfen, ohne einen Test vorzulegen – nämlich dann, wenn sie bereits seit zwei Tagen symptomfrei sind und danach für weitere fünf Tage eine "Verkehrsbeschränkung" in Kauf nehmen. Diese Verkehrsbeschränkung bedeutet gemäß dem Papier: Betroffene müssten bei Kontakt mit anderen Maske tragen, sie dürfen keine Gesundheitseinrichtungen besuchen, sie dürfen nicht in die Gastronomie oder Fitnessclubs und nicht an Großveranstaltungen teilnehmen. Wie das kontrolliert werden könnte, geht aus der Empfehlung nicht hervor.



- Zusätzliche Regeln soll es für das "versorgungskritische Gesundheits- und Pflegepersonal" bei "akutem Personalmangel" geben. Sie gelten nur für asymptomatisch oder leicht Erkrankte, die jedenfalls seit zwei Tagen keine Symptome mehr haben. Sie sollen nach fünf Tagen auch ohne negativen Test wieder arbeiten gehen können, insofern sie beim Kontakt mit vulnerablen Personen eine Schutzausrüstung tragen. Darüber hinaus gelten dieselben Regeln wie oben genannt – also etwa keine Gastronomiebesuche und Maske beim Kontakt mit anderen.

Weitere Regeln offen

Unklar war hingegen Mittwochmittag immer noch, wie es mit der eigentlich für Mittwoch angekündigten Maskenregel weitergeht – und wann es dazu eine Einigung geben wird. Die entsprechende Verordnung wurde am Dienstag nicht rechtzeitig öffentlich gemacht, noch am Mittwoch liefen dazu Verhandlungen zwischen den Koalitionspartnern. Dem Vernehmen nach ist es vor allem die eigentlich schon in einem Entwurf festgeschriebene Wahlfreiheit zwischen Maskenpflicht und 3G-Regel für die Betreiber und Betreiberinnen von Geschäften, Lokalen und Freizeitbetrieben, über die man nach wie vor diskutiert – und die nun auch, zumindest zum Teil, fallen könnte.

Allen voran im Handel ist diese Wahlfreiheit umstritten – die übrigens laut Entwurf auch in Supermärkten und anderen Geschäften des täglichen Bedarfs gelten sollte. So soll es unter anderen der Handelsverband sein, der zu dieser Passage seine Bedenken angemeldet haben soll. Rainer Will, Geschäftsführer des Handeslverbands, kritisierte die Regel schon am Dienstag auf Puls 24: "In der Praxis versteht das kein Mensch", sagte er dort – auch weil ab April die Gratistests limitiert werden sollen.

Auch in manchen Bundesländern machte sich bereits Unmut breit: Immerhin hatten diese am Dienstag nur gut drei Stunden Zeit, um eine schriftliche Stellungnahme zum Verordnungsentwurf abzugeben. Am Mittwochvormittag hieß es auf Anfrage aus dem Gesundheitsministerium: "Die letzten Abstimmungen laufen; Ziel ist eine Vereinbarung im Laufe des heutigen Tages." Bis eine Verordnung nach der Einigung auch im Rechtsinformationssystems des Bundes veröffentlicht wird, vergehen im Normalfall allerdings noch einmal einige Stunden.

Überlastete Spitäler

Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) hatte vergangenen Freitag angekündigt, dass die Maskenpflicht in Innenräumen wieder eingeführt werden soll. Parallel dazu stellte er eine Lockerung der Quarantäneregeln für infizierte Mitarbeiter zumindest in Spitälern und Pflegehäusern in Aussicht. Argumentiert wurden die Pläne mit der Überlastung des Personals angesichts der hohen Patientenzahlen und der vielen Personalausfälle in den Gesundheitseinrichtungen. Für die Verschärfungen bei der Maskenpflicht ist eine Verordnung des Ministers nötig, für die Quarantänebestimmungen eine Empfehlung, die dann von den Ländern umgesetzt wird. (Katharina Mittelstaedt, Gabriele Scherndl, 23.3.2022)