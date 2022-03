Die kroatische Zeitung "Slobodna Dalmacija" meldete am Dienstag einen Hackerangriff. Foto: screenshot, slobodnadalmacija.hr

Zagreb/Kiew/Moskau – In Kroatien hat es am Dienstag einen pro-russischen Hackerangriff auf die Internetseite der Tageszeitung "Slobodna Dalmacija" gegeben. Auf dem Internetportal der in Split erscheinenden Zeitung waren dadurch Artikel mit russischer Propaganda über den Ukraine-Krieg zu sehen. Die Polizei hat Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen, wie die Nachrichtenagentur HINA berichtete.

Den Vorfall machte die Redaktion von "Slobodna Dalmacija" am Dienstag auf ihrer Internetseite bekannt. "Ein Dutzend Artikel wurden auf dem Portal unter den Namen unserer Autoren veröffentlicht", hieß es. Die Hackertexte wurden entfernt und der Angriff der Polizei gemeldet.

Die Chefredakteurin der Tageszeitung, Sandra Lapenda Lemo, wollte den Hackerangriff zunächst nicht näher kommentieren. Ermittlungen seien im Gang und die Artikel entfernt worden, sagte sie laut HINA lediglich.

Der kroatische Journalistenverband (HND) verurteilte den Angriff und rief die zuständigen Institutionen zur Untersuchung des Vorfalls auf. Der Verband meldete den Vorfall auch der Europäischen Journalistenföderation (EFJ). (APA, 23.3.2022)