Die Polizei ermittelt in einem Tötungsdelikt in Hietzing. Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Die Wiener Polizei wurde am Dienstagabend zu einem mutmaßlichen Femizid gerufen. Weil ein 68-jähriger Österreicher und dessen 48-jährige Ehefrau seit einigen Tagen nicht mehr erreichbar waren, hätten Bekannte und Freunde des Paares sich Sorgen gemacht und die Polizei verständigt, hieß es in einer Aussendung am Mittwoch.

Da ein Unfall nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde die Wohnungstür laut Polizei von der Berufsfeuerwehr geöffnet. In der Wohnung fanden Beamte der Polizeiinspektion Lainzer Straße die Leichen des Ehepaars. Die Berufsrettung sei rasch zur Stelle gewesen, habe aber nicht mehr helfen können, hieß es. Der Notarzt habe nur noch den Tod feststellen können.

"Erhebungen am Tatort lassen die Ermittler des Landeskriminalamts Wien zu dem vorläufigen Entschluss kommen, dass der 68-Jährige seine Frau und dann sich selbst mit einem Messer getötet hatte. Das vermutete Motiv sollen psychische Probleme des Mannes gewesen sein", hieß es in der Aussendung. (red, 23.3.2022)