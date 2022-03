Je nach Ansprüchen und finanziellem Rahmen kann die Suche nach einer neuen Wohnung durchaus aufwendig und nervenaufreibend sein. Was haben Sie erlebt? Posten Sie im Forum!

Wer bereits mehrmals im Leben seinen Wohnort gewechselt hat, weiß: Ein Umzug ist oft mühsam und mit viel Anstrengung verbunden – beginnend bei der Wohnungssuche. Zwar gibt es zahlreiche Suchmaschinen, Websites und Apps, die einem die Suche erleichtern sollen, doch der Weg von einem Online-Inserat bis hin zur Besichtigung oder gar zur Entscheidung, die Wohnung zu nehmen – und sie dann auch zu bekommen –, ist meist ein langer.

Für Maklerinnen- oder Maklerprovision muss künftig der Auftraggeber aufkommen. Foto: FluxFactory Getty Images

Besonders wenn man unter Zeitdruck steht, weil man zum Beispiel aus einer befristeten Wohnung rausmuss, kann die Wohnungssuche schnell zur Belastung werden. Auch der finanzielle Aspekt spielt meist eine Rolle – denn die Wohnungspreise sind über die Jahre in die Höhe geschnellt, auch der Umzug an sich kostet, ebenso die Maklerinnen- und Maklerprovision. Letzteres soll sich allerdings bald ändern.

Maklerprovisionen nach Bestellerprinzip



Justizministerin Alma Zadić (Grüne), Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP) sowie die Bautensprecher der beiden Regierungsfraktionen, Nina Tomaselli und Johann Singer, kündigten auf einer Pressekonferenz an, was in anderen Ländern bereits von jeher üblich ist: Das Maklergesetz wird novelliert, sodass die Seite, die die Maklerin oder den Makler beauftragt, auch dafür zu zahlen hat. Für "Nutcracker" eine längst überfällige Maßnahme, denn die Serviceleistung von Maklerinnen und Maklern komme selten den potenziellen Mieterinnen und Mietern zugute:

Wer als Mieterin oder Mieter keine Zeit für die Wohnungssuche aufbringen möchte und Maklerinnen oder Makler damit beauftragt, muss klarerweise auch weiterhin selbst dafür aufkommen.

Welche Erfahrungen haben Sie bei der Wohnungssuche gemacht?

Wie sind Sie dabei vorgegangen? Haben Sie die Suche als mühsam empfunden oder als unkompliziert und problemlos? Welche Erfahrungen haben Sie mit Maklerinnen und Maklern gemacht? Und wie stehen Sie zur geplanten Novellierung des Maklergesetztes? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 24.3.2022)