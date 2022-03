Wegen der hohen Infektionszahlen und auch angesichts des Kriegs in der Ukraine

Wien – Am 20. Mai hätte der traditionsreiche Concordia-Ball im Wiener Rathaus stattfinden sollen. Nun teilte der Presseclub Concordia mit, dass er abgesagt wurde. Eine gesellige Tanzveranstaltung sei derzeit angesichts hoher Infektionszahlen nicht verantwortungsvoll durchführbar.

Angesichts des Kriegs in der Ukraine, der Millionen Menschen in die Flucht treibt und Journalistinnen und Journalisten unter Einsatz ihres Lebens von der Front berichten lässt, sei es auch nicht angebracht. "Eine rauschende Wiener Ballnacht ist in dieser Situation weder möglich, noch erscheint sie uns angebracht", sagt Concordia-Präsident Andreas Koller.

Der Termin für den Concordia Ball 2023 werde zeitgerecht bekannt gegeben. Einstweilen empfiehlt der Presseclub Journalistinnen und Journalisten im Kriegsgebiet per Spendenaktion der "Reporter ohne Grenzen" zu unterstützen. (APA, red, 23.3.2022)