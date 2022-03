Vor kurzem hat Radio Africa TV die "Africa Press Express Agency" (APEA) gelauncht. Die Agentur solle qualitative Medienberichte aus Afrika fördern und damit einseitigen und realitätsfernen Darstellungen Afrikas entgegenwirken, wie der Verein mitteilte.

Derzeit werden Medienpartnerschaften mit vorerst fünf Ländern – Nigeria, Kamerun, Senegal, Kenia und DR Kongo – initiiert und Korrespondentinnen und Korrespondenten weitergebildet. Diese liefern monatlich Beiträge für Radio Afrika TV, die wiederum per Newsletter auch an Journalistinnen und Journalisten in Österreich ergehen.

Auch besteht die Möglichkeit, aus einer Themenliste eine Meldung zu bestellen oder mit einem eigenen Themenwunsch anzufragen. (APA, 23.3.2022)