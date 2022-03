Margherita Mazzucco und Gaia Girace als Elena und Lila in "Meine geniale Freundin". Foto: Rai

Rom – Die italienische TV-Serie, die auf den Romanen der Schriftstellerin Elena Ferrante basiert, kehrt mit dem vierten und letzten Kapitel der Saga "Meine geniale Freundin" (L'amica geniale) zurück. Die Koproduzenten RAI und HBO haben die Serie offiziell um eine weitere Staffel verlängert, die auf dem vierten Roman der Tetralogie mit dem Titel "Storia della bambina perduta" (Die Geschichte des verlorenen Kindes) basiert.

Die vierte Staffel wird, wie die vorangegangenen, der Handlung des Buches von Elena Ferrante treu folgen. Die beiden Protagonistinnen, deren Leben seit der Kindheit verfolgt wird, sind in der vierten Staffel Anfang der 1980er-Jahre erwachsen und bringen ihre Kinder innerhalb weniger Wochen zur Welt. Die Protagonistin Lila wird von einer schrecklichen Tragödie heimgesucht. In der Zwischenzeit bricht Elena ein Versprechen, das sie ihrer Freundin vor Jahren gemacht hatte, und schreibt eine Geschichte über die beiden.

Gute Einschaltquoten

In den ersten drei Staffeln spielten die Italienerinnen Margherita Mazzucco und Gaia Girace die Hauptrollen von Elena und Lila. Elisa Del Genio und Ludovica Nasti hingegen spielten in der ersten Staffel die Hauptfiguren in den Kinderjahren. Wie in der letzten Szene der dritten Staffel von "L'amica geniale" wird die Schauspielerin Alba Rohrwacher in den neuen Folgen die Rolle der Elena übernehmen und auch die Erzählerin der ganzen Geschichte sein. Der Name der Schauspielerin, die die erwachsene Lila spielen wird, ist noch geheim.

Die vom römischen Regisseur Saverio Costanzo kreierte Serie wird von Lorenzo Mieli für Fremantle Italia, The Apartment und Wildside sowie von Domenico Procacci für Fandango in Zusammenarbeit mit Rai Fiction und HBO Entertainment produziert. In Italien erzielten vor allem die ersten beiden Staffeln auf RAI 1 gute Einschaltquoten, die in einigen Fällen die 30 Prozent-Grenze überstiegen.

Die dritte Staffel, die im vergangenen Monat zu Ende ging und bei der Daniele Luchetti Regie führte, erreichte nicht immer die Zahlen der ersten beiden Staffeln, erhielt aber positive Kritiken. In den USA wird derzeit die dritte Staffel auf HBO ausgestrahlt.

Die erste Staffel war im März 2018 erstmals von RAI gesendet worden. Die Geschichte handelt von der Freundschaft zweier neapolitanischen Frauen im Laufe mehrerer Jahrzehnte. Mit ihrer vierteiligen Saga, deren erster Teil "Meine geniale Freundin" ist, ist der unter Pseudonym schreibenden Elena Ferrante ein Welterfolg gelungen. Die Bücher wurden weltweit mehr als zehn Millionen Mal verkauft. Elena Ferrantes wahre Identität will die italienische Autorin nicht preisgeben. (APA, 23.3.2022)