Wer sich gerade aufgrund einer Covid-Infektion in Isolation befindet, ist in guter Gesellschaft: Hunderttausende Österreicherinnen und Österreicher dürfen aufgrund der Quarantäne ihr Zuhause nicht verlassen. Was man im Laufe der zwei Pandemiejahre über die Absonderung gelesen oder von anderen gehört hat, trifft einen womöglich zum ersten Mal selbst. Üblicherweise folgt einem positiven Testergebnis ein Absonderungsbescheid, der über die Dauer der Quarantäne und Vorgehensweisen informiert.

Quarantäne-Chaos?

Doch aktuell kommt es diesbezüglich vielerorts zu Verzögerungen; manche Betroffene erhalten diesen auch nie – was folglich zu Problemen mit Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern führen kann. Wie "Coffebear" berichtet, kann es aber noch zu weiteren, ärgerlichen Hürden im Absonderungsmanagement kommen:

Auch das Contact-Tracing scheint unterschiedlich gut zu funktionieren, wie "KirliMasso" aufzeigt:

Darauf hat "Nshi283" folgende Antwort:

Welche Erfahrungen haben Sie während Ihrer Quarantäne gemacht?

Haben Sie einen Absonderungsbescheid oder einen Anruf der Behörde erhalten? Kam es diesbezüglich zu Problemen mit Ihrem Arbeitgeber, Ihrer Arbeitgeberin? Konnten Sie sich freitesten? Berichten Sie im Forum! (mawa, 24.3.2022)