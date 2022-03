Die Zahlen in Österreich bleiben weiterhin hoch. Im Spital werden derzeit 3.266 infizierte Personen behandelt, davon 227 auf Intensivstationen

Die Corona-Zahlen in Österreich bleiben weiterhin hoch. Foto: APA/dpa/Marijan Murat

Von Dienstag auf Mittwoch (Stand 09.30 Uhr) kamen in Österreich 53.071 Corona-Neuinfektionen hinzu. Zudem wurden weitere 43 Todesopfer gemeldet. Insgesamt sind seit Pandemiebeginn österreichweit 15.530 Personen an oder mit Covid-19 verstorben, 3.129.004 Menschen sind wieder genesen. Bisher gab es in Österreich 3.585.486 positive Testergebnisse.

Derzeit befinden sich 3.266 Personen mit dem Coronavirus infizierte Personen in krankenhäuslicher Behandlung, davon 227 auf Intensivstationen.

Die am Mittwoch gemeldeten Neuinfektionen teilen sich wie folgt auf die Bundesländer auf:

Burgenland: 1.547

Kärnten: 1.729

Niederösterreich: 11.888

Oberösterreich: 10.599

Salzburg: 3.415

Steiermark: 7.709

Tirol: 2.753

Vorarlberg: 2.732

Wien: 10.699

(red, 23.3.2022)