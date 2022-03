Istanbul – Mit der Çanakkale-1915-Brücke wurde in der Türkei nun die längste Hängebrücke der Welt fertiggestellt: Sie hat eine Spannweite von 2.023 Metern, ist insgesamt 5.169 Meter lang und besteht aus einer 3.869 Meter langen Hängebrücke in der Mitte und zwei 525 und 775 Meter lange Balkenbrücken als Rampe an den Seiten. Insgesamt ist sie 5.169 Meter lang.

Das Bauwerk, über das der Verkehr über die Dardanellen rollen soll, verbindet die europäische und die asiatische Küste der Türkei. Die Fahrbahn der Brücke ist 36 Meter breit, was drei Fahrspuren und einen Standstreifen pro Richtung erlaubt. Die Brücke, die nach dem Jahr eines osmanischen Seesieges gegen die Briten und Franzosen im Ersten Weltkrieg benannt ist, übernimmt den Titel der längsten Hängebrücke der Welt von der Akashi Kaikyo-Brücke in Japan, die eine Spannweite von 1.992 Metern hat.

Über fünf Kilometer lang: die Çanakkale-1915-Brücke Foto: imago images/NurPhoto

Die markanten 318 Meter hohen roten Türme, an denen das Betondeck der Hängebrücke aufgehängt ist, sind zudem nach offiziellen Angaben die höchsten der Welt. Die Çanakkale-1915-Brücke befindet sich südlich des Marmarameers und soll täglich bis zu 45.000 Fahrzeuge über ihre sechs Fahrspuren befördern und damit dem Tourismus als auch den Handel in der Region dienen. Der Abstand zwischen Wasser und Deck wurde so gestaltet, dass auch voll gestapelte Containerschiffe und Kreuzfahrtschiffe unter der Brücke durchfahren können.

Die neue Rekord-Brücke wird aber nicht von allen freudig begrüßt. Umweltschützer etwa weisen darauf hin, dass Meerestiere durch den Bau gestört wurden und teilweise sogar umgesiedelt werden mussten, wie Travelbook berichtet. (red, 23.3.2022)