Das Vaduzer Büro der Baumschlager Eberle Architekten (BEA) mit Hauptsitz in Lustenau war bei den Mipim Awards in Cannes erfolgreich: Das von BEA mitgeplante Büroprojekt Montagne du Parc in Brüssel, wo nun neben Restaurants und Geschäften auch die Büros von BNP Paribas Fortis untergebracht sind, gewann den "Immo-Oscar" als "Best Office & Business Development".