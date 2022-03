Wer kennt sie nicht, die vielen Sprüche, Klischees, Filme oder Anekdoten, die sich dem Thema Schwiegereltern widmen – meist in einer ironisch-bösartigen Art und Weise. Spricht man jedoch im Freundeskreis über Schwiegereltern oder googelt den Begriff, scheinen sich gewisse Vorurteile und Annahmen zu bestätigen. Bei der Suche stößt man auf Fragen wie "Warum sind Schwiegereltern so schwierig?" oder "Warum sind Schwiegermütter so gemein?", gefolgt von Beiträgen und Artikeln, warum es häufig zu Konflikten mit ihnen kommt. Ja, die Eltern des Partners oder der Partnerin können bei vielen Menschen für Schwierigkeiten und Gesprächsstoff sorgen.

In "Meine Braut, ihr Vater und ich" muss Ben Stiller als Schwiegersohn in spe um die Gunst des Brautvaters Robert De Niro kämpfen. Foto: Universal Studios

Dabei basiert die Schwiegereltern-Problematik nicht selten auf einem Konflikt oder der sehr engen Verbindung in der Kernfamilie – also der Beziehung zwischen dem Partner, der Partnerin und dessen oder deren Mutter und Vater. Oft sehen Eltern das eigene Kind nicht als erwachsen und unabhängig an oder können nur schwer loslassen; was sich wiederum in Eifersucht oder abweisendem Veralten der Partnerin oder dem Partner gegenüber äußern kann. In extremen Fällen kann es seitens der Schwiegereltern zu Anfeindungen, Abwertungen oder zur offenen Ablehnung der Schwiegertochter oder des Schwiegersohnes kommen – Filme wie "Das Schwiegermonster" oder "Meine Braut, ihr Vater und ich" sind zwar stark überzeichnet, haben aber vielleicht einen wahren Kern, wie auch diese Twitter-Beiträge veranschaulichen:

Natürlich gibt es auch ganz harmonische oder sogar sehr gute Beziehungen zwischen Schwiegersöhnen und -töchtern und ihren Schwiegereltern. Im besten Fall fühlt man sich in ihrer Gegenwart wohl, kann mehrere Tage miteinander verbringen oder vielleicht sogar den einen oder anderen Urlaub. Manche pflegen gar freundschaftliche Beziehungen zu den Eltern ihres Partners oder ihrer Partnerin und freuen sich darüber, eine Art zweite Familie gefunden zu haben.

Wie ist das bei Ihnen?

Wie ist Ihr Verhältnis zu den Schwiegereltern? Pflegen Sie eine gute Beziehung zu ihnen, oder kommt es immer wieder zu Problemen? Können Sie mit Ihrem Partner, Ihrer Partnerin darüber sprechen, oder kommt es auch hier zu Konflikten wegen dieses Themas? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 25.3.2022)