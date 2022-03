Der Flughafen Mogadischus liegt in der streng gesicherten Grünen Zone. Foto: REUTERS / FEISAL OMAR

Mogadischu – In Somalia sind bei einem Angriff auf den Flughafen der Hauptstadt Mogadischu am Mittwoch acht Menschen gestorben, darunter fünf Ausländer. Zwei der Toten sollen Angreifer der islamistischen Terrorgruppe Al-Shabaab sein, die Polizeiangaben zufolge in Militäruniform gekleidet in den schwerbewachten Flughafen eingedrungen sein sollen. Der Flughafen liegt in der streng gesicherten Grünen Zone, Halane Camp genannt, wo sich auch Botschaften und Regierungseinrichtungen befinden.

Die Angreifer hätten an einem der Eingänge wahllos um sich geschossen, sagte der Polizist Mohamed Dahir der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Al-Shabaab bekannte sich über den Radiosender Andalus zu dem Anschlag. Die Sicherheitslage im Land ist derzeit angespannt, da Wahlen stattfinden, die bereits mehrmals verschoben wurden.

Das Land am Horn von Afrika mit rund 16 Millionen Einwohnern wird seit Jahren durch Anschläge der Al-Shabaab erschüttert. Al-Shabaab kontrolliert weite Teile des Südens und der Zentralregionen. Die Terrorgruppe verübt immer wieder Anschläge auf Sicherheitskräfte und Zivilisten. (APA, 23.3.2022)