Gipfelmarathon in Brüssel

2 Postings

Biden bei EU, G7, Nato: Diplomatischer Dreifachgipfel ringt um Linie gegen Russland

US-Präsident Joe Biden berät am Donnerstag mit Verbündeten in Brüssel über den Krieg in der Ukraine. Beim EU-Gipfel stehen verschärfte Sanktionen und ein Ölembargo im Zentrum