Verlieben sich ineinander: Izïa Higelin und Cécile de France in "La belle saison – Eine Sommerliebe", RBB, 23.45 Uhr. Foto: RBB / WDR / Alamode Film

19.40 REPORTAGE

Re: Die Geld-Netzwerker – Mit lokaler Währung durch die Corona-Krise Im spanischen Katalonien versuchen zwei Städte mit lokalem Geld die wirtschaftlichen Corona-Folgen zu lindern. Das funktioniert in Santa Coloma de Gramenet so gut, dass die Nachbarstadt von Barcelona ihren Angestellten bald sogar einen Teil der Gehälter in der Lokalwährung auszahlen will. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKU & DISKUSSION

Atmen Rund 20.000 Atemzüge machen wir täglich. Die Doku folgt dem Atem auf den höchsten Gipfel, in die Unterwasserwelt und in die Labore renommierter Wissenschafterinnen und Wissenschafter. Ab 21 Uhr diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen über ungeahnte Aspekte des meist unbewussten, aber sehr komplexen Vorgangs des Atmens. Bis 22.00, 3sat

20.15 JANE-AUSTEN-ADAPTION

Sinn und Sinnlichkeit (Sense and Sensibility, GB 1995, Ang Lee) Nach dem Tod des Vaters müssen zwei sehr unterschiedliche Schwestern (Emma Thompson und Kate Winslet) zwar auf dessen Vermögen, nicht aber auf Amouröses verzichten. Brillante Jane-Austen -Adaption von Ang Lee (Brokeback Mountain). Bis 23.00, ATV 2

20.15 FUSSBALL

UEFA European Qualifiers 2022 Play off Halb finale: Wales – Österreich Ein Sieg ist Pflicht, falls Österreich doch noch zur WM nach Katar will. Das Spiel live aus Cardiff. Bis 22.50, ORF 1

22.30 MAGAZIN

Eco Spezial: Allmacht Amazon – Alexa, wie mächtig ist Amazon Aus dem einstigen Online-Buchhändler ist eine weltweite Marktmacht geworden. Die WDR-Doku-Regisseure Martin Herzog und Marko Rösseler gehen der Frage nach, ob Amazon mit seinem ungebremsten Wachstum dabei ist, unser Wirtschaftssystem völlig umzukrempeln. Bis 23.15, ORF

23.15 TALK

Stöckl Die Ö3-Moderatorin Sandra König und Altwarenexperte Christof Stein sind zu Gast bei Barbara Stöckl. Außerdem Schriftsteller Michael Köhlmeier und sein Sohn, der Maler Lorenz Helfer, die ein gemeinsames Buch gestaltet haben. Bis 0.15, ORF 2

23.30 TRAGIKOMÖDIE

Ewige Jugend (Youth, I/F/CH/GB 2015, Paolo Sorrentino) Zwei alte Freunde, der eine Komponist (Michael Caine), der andere Filmemacher (Harvey Keitel), machen in Paolo Sorrentinos sarkastischer Tragikomödie eine Luxuskur in der Schweiz. Bis 1.25, WDR

23.45 EMANZIPATIONSDRAMA

La belle saison – Eine Sommerliebe (F 2015, Catherine Corsini) Die 23-jährige Delphine (Izïa Higelin) zieht 1971 vom elterlichen Bauernhof nach Paris. In der Stadt entdeckt sie Frauenrechte und die Liebe zu Carole (Cécile de France). Zurück auf dem Bauernhof, erlebt das Paar einen glücklichen Sommer, bis die Beziehung entdeckt wird. Autobiografisch inspirierte Emanzipationsgeschichte der französischen Regisseurin Catherine Corsini (Die Affäre). Bis 1.30, RBB