Im Februar 2020 feierte das multimediale Musical Wir sind das Volk im Berliner Theater HAU Weltpremiere. Bald danach kamen Pandemie und Lockdowns. Zwei Jahre später wird das vom slowenischen Kollektiv Laibach nach Texten des DDR-Dramatikers Heiner Müller konzipierte Stück aktuell neu aufgeführt. Österreich steht nicht auf dem Spielplan. Termine in Russland und in der Ukraine im Herbst wurden wegen des russischen Angriffskriegs gecancelt. Das Album Wir sind das Volk – ein deutsches Musical erscheint diesen Freitag.

Einmal mehr beschäftigen sich Laibach mit dem einst schon von Heiner Müller anlässlich der Katastrophe von Tschernobyl entdeckten Phänomen der "Lücke, die der Teufel lässt". Die tut sich bei dem in der DDR-Protestbewegung der 1980er geprägten Slogan "Wir sind das Volk" auf, mit dem gegen ein Unterdrückerregime aufbegehrt wurde. Der Sager wird heute aber meist von Rechtsextremen verwendet, die alles andere als Freiheit meinen.

Bekannt wie umstritten wurden Laibach spätestens Mitte der 1980er-Jahre mit vermeintlichen Hakenkreuzsymbolen (die sie vom antifaschistischen Künstler John Heartfield entlehnt hatten), faschistischer Symbolik im Allgemeinen, militärischem Auftreten und brutalen musikalischen, allerdings wortgetreuen Eindeutschungen von Stadionrock-Hymnen. Die sollten eines zeigen: Laut Laibach ist jede Kunst solange politisch manipulativ zu bewerten, als sie sich nicht bewusst dafür entscheidet, offen politisch manipulativ zu agieren. Je, nun.

Geburt einer Nation

One Vision von Queen wurde zur mit dem letzten Röhren eines altdeutschen Hirschen vorgetragenen Geburt einer Nation. Die steirischen Opus waren über die mit wagnerianischen Hörnern, Marschmusik und industriellem Stampfen und Klirren angereicherte Reichsparteitagsdeutung von Live Is Life zu Leben heißt Leben gar nicht froh. Und auch Opus Dei war ab 1987 nicht länger eine christliche Hardcore-Sektion, sondern der Albumtitel einer slowenischen Band, die nicht einmal akzentfrei deutsch grunzen konnte. Dem Werk Gottes sollten weitere themenzentrierte Alben wie Volk, Nato oder Kapital folgen. Später ging es mit Jesus Christ Superstars, Sympathy For The Devil oder Let It Be verstärkt ins Kabarettistische.

Bekanntlich aber findet Geschichte nicht nur immer zweimal statt, erst als Tragödie, dann als Farce. Manchmal geht Geschichte einfach auch im Kreis. Laibach stehen dabei stoisch auf der Bühne und sagen Ja, wenn sie Nein meinen. Gefühle schaffen Probleme. Ohne falsche Gefühle aufkommen zu lassen, sind sie 2016 als erste westliche Band in Nordkorea aufgetreten. Ein Land, dessen Bevölkerung Zynismus dank brutaler Unterdrückung, hohler Unterwerfungsformalismen und Massenchoreografien im Zeichen eines absurden Führerkults nicht bekannt ist. Das Album dazu nennt sich The Sound Of Music.

Damit die mit totalitären Symbolen zwischen Faschismus und Sozialismus spielenden Slowenen weiterhin schön umstritten bleiben (Subversion durch Affirmation!), wurde nun für Wir sind das Volk das orchestrale, von einem Tenor mit mildem Schmelz gesungene und in einen Kärntner Grenzlandchor übergehenden Mantra Ich will ein Deutscher sein als Single mit doppeltem Boden ausgekoppelt. Der Satz stammt aus den von Heiner Müller verwendeten Aufzeichnungen eines elfjährigen jüdischen Buben, der im Warschauer Ghetto umkam.

Gottesoffenbarung

Die bildnerische Gestaltung des Albumcovers verdankt sich der Serie Epiphanies von Gottfried Helnwein, in der er sich großformatig und kunstgeschichtlich affirmativ am Rande des Erträglichen mit Gewalt, Faschismus und Gottesoffenbarungen auseinandersetzt.

"Ich bin der Engel der Verzweiflung", ist auf dem Album zu hören, "Ich bin die Wunde" oder "Mein Hass gehört mir". Brecht, Lessing, die RAF werden zitiert. Neben heute noch kaum auf die Bühnen gebrachten Greatest Hits und Missing Pieces des lebenslang das "deutsche Wesen" misstrauisch umkreisenden Heiner Müller, der 1995 gestorben ist, finden sich auch Evergreens. Das 1952 von Hildegard Knef eingesungene Das Lied vom einsamen Mädchen oder der alte Erbauungsschlager Flieger, grüß mir die Sonne aus den 1930er-Jahren.

EXIT Festival

Die 1980 in der Bergwerkstadt Trbovlje gegründeten Laibach um den Chefideologen Ivan Novak hätten schon Mitte der 1980er mit Müller arbeiten sollen. Auf Einladung der Nachlassverwalterin Müllers ist jetzt doch noch zusammengekommen, was zusammengehört. Wie auch Müller arbeiten Laibach "retrogardistisch". Der Ansatz lautet, dass historische Traumata die Gegenwart massiv beinflussen. Wir sehen dies gerade wieder im Ukraine-Krieg. Der einzige Weg, dieses Problem zu lösen, besteht darin, zurück zum Ursprung der Konflikte zu gehen.

Am Ende von Wir sind das Volk steht 2022 eine Rede des slowenischen Philosophen Peter Mlakar an das "liebe deutsche Volk", dem Laibach aus historischen Gründen nicht vertrauen. Deshalb die Waffen nieder und völkerversöhnend ab in die Betten! "Wir sind das Volk nur durch Liebe." Jetzt mussten Laibach doch lachen. (Christian Schachinger, 24.3.2022)