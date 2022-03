Prominente russische Reporterin Agalakowa verurteilt Staatspropaganda; "Pumuckl" kehrt zurück; "Sex and the City"-Nachfolger bekommt zweite Staffel

"Geld nicht in Österreich im Kreis schicken": Filmproduzent. Hannes Schalle. Foto: Moonlake

Hier kommen die Mediennews von heute:

Produzentinnen: Damit "Tyler Rake" häufiger landet: Filmforderungen an den Bund – Der spektakuläre Netflix-Dreh in Wien lässt Filmschaffende nicht vergessen, dass Österreich im internationalen Vergleich einigen Nachholbedarf hat – Produzentinnentag am Freitag wegen mehrerer Krankheitsfälle verschoben

TV-Tagebuch: Kriegsanalyse und Kriegssprache in der "ZiB 2": Perspektive Erschöpfungsfrieden – Der Militäranalytiker Gustav Gressel ist ein nüchterner Zeitgenosse

Angriff auf die Ukraine: Prominente russische Reporterin Agalakowa verurteilt Staatspropaganda – Agalakowa: "Wir sehen nur den Machtapparat, in unseren Nachrichten gibt es kein Land"

Neuauflage: "Pumuckl" kehrt zurück – mit Florian Brückner als Neffe von Meister Eder – 13 neue Folgen werden bis zum Sommer gedreht, zu sehen sind sie dann Ende 2023 auf RTL+

Fortsetzung: "Sex and the City"-Nachfolger bekommt zweite Staffel – HBO Max setzt Serie "And Just Like That..." rund um Carrie, Miranda und Charlotte fort

Zeitreise: Sci-Fi-Spaß "The Adam Project" mit Ryan Reynolds auf Netflix – Fast zehn Jahre schimmelte das Drehbuch für den neuen Kracher in der Schublade

Das nächste Retrocomeback: "Balko" kehrt ins Fernsehen zurück – RTL zeigt am 24. März den Spielfilm "Balko Teneriffa" als Fortsetzung der 2006 ausgelaufenen Krimiserie

Fortsetzung: "Meine geniale Freundin": Vierte und letzte Staffel von Elena Ferrantes TV-Serie geplant – Wird von RAI 1 und HBO produziert und basiert auf dem vierten Roman der Tetralogie mit dem Titel "Die Geschichte des verlorenen Kindes"

Auszeichnungen: ORF-Journalistinnen Pointner, Pichler und Poschmaier erhalten Pressepreis der Wiener Ärztekammer – Pointner für Interview mit Leiterin einer Covid-Intensivstation prämiert, Pichler und Poschmaier für Medienprojekt "Alternative: Wahrheit"

Switchlist: Zwischen den Zeilen, Liebe, Dok 1: Zu teuer – zu wenig – zu spät: Der neue Mangel, Weltjournal, Call Me by Your Name, So trifft uns der Krieg – Wie wir uns sorgen, wie wir helfen: TV-Tipps für Mittwoch

