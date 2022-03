Krieg in der Ukraine

899 Postings

Vier Brände bei Atomkraftwerk Tschernobyl gelöscht

Washington spricht offiziell von russischen Kriegsverbrechen. Nato will Gefechtseinheiten an der Ostflanke von vier auf acht verdoppeln. Russland will "unfreundlichen Staaten" Gas nur noch in Rubel verkaufen.