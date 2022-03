Gesundheitsminister Johannes Rauch kündigte an, dass es ab dem neuen Schuljahr im Herbst 2022 keine eigenen Schul-Regeln mehr geben wird. Foto: APA / Georg Hochmuth

Mit einem Tag Verspätung sind die neuen Covid-Regeln rund um die Maskenpflicht in Innenräumen sowie die Möglichkeit der verkürzten Quarantäne erst am Donnerstag in Kraft getreten. Der Einigung gingen zähe Verhandlungen zwischen der ÖVP und den Grünen voraus. "Ich hätte das gerne rascher entschieden, keine Frage", sagte Gesundheitsminister Johannes Rauch dem Ö1-Morgenjournal. Die Öffnungsschritte, die erst am 5. März und damit vor nicht einmal drei Wochen verhängt wurden, seien zu früh gekommen – das sei "aus heutiger Sicht eindeutig festgestellt". Die Prognosen hätten sich geändert. Danach sei es notwendig gewesen, zu reagieren.

Rauch konstatierte, dass das Problem nicht bei den belegten Intensiv- und Normalbetten liege, sondern beim Personal. "Es fallen extrem viele Pflegekräfte in Spitälern und in Pflegeheimen aus." Neben den Ausfällen durch Infektion oder Quarantäne sei in diesem Bereich nach zwei Jahren Pandemie zudem ein Grad an Erschöpfung aufgetreten, der es nötig machte, zu reagieren.

"Niemand muss arbeiten gehen, wenn er krank ist"

Die Möglichkeit, dass Covid-Infizierte mit sehr leichtem Verlauf nach fünf Tagen ohne Test aus der Quarantäne dürfen und arbeiten gehen können, sei eine "explizite Bitte" aus den Spitälern sowie Alten- und Pflegeheimen gewesen, sagte Rauch. Damit konfrontiert, dass Personalvertreter Kritik daran übten, meinte der Minister: "Ich weiß das. Niemand muss arbeiten gehen, wenn er krank ist. Aber es gibt die Möglichkeit, das zu tun."

Damit könnten möglicherweise auch noch Infizierte wieder in die Spitäler und Heime zurückkehren. Rauch verwies aber darauf, dass in diesen Bereichen besondere Schutzmaßnahmen gelten. Auch andere Länder hätten ähnliche Regeln bereits eingeführt. "Wir haben das für vertretbar gehalten."

Dass auch die Maskenpflicht in Innenräumen mit komplizierten Regeln wieder eingeführt wurde, sei der "gelindest mögliche Eingriff", sagte Rauch. "Wir wollten das eigentlich nicht mehr machen." Die Infektionszahlen hätten es aber notwendig gemacht, zu reagieren.

Rückgang der Infektionszahlen laut aktueller Prognose

Die neue Verordnung, die am Donnerstag in Kraft trat, soll bis 16. April gelten – und sieht bei größeren Veranstaltungen und Discos auch 3G als Alternative zur Maskenpflicht vor. Aber auch hier könnte es wieder frühere Änderungen geben: Denn die aktuelle Prognose von Mittwoch ging bereits von einem Rückgang der Infektionszahlen aus. Verwiesen wurde auf "Sättigungserscheinungen", weil bereits sehr viele Personen geimpft oder genesen sind, andererseits würden erste saisonale Effekte auftreten.

Keine eigenen Schul-Regeln mehr ab Herbst

Beim Thema allgemeine Maskenpflicht sowie Quarantäneregeln an Schulen ging das Ping-Pong-Spiel zwischen Rauch und Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) weiter. "Es ist ganz klar seine Zuständigkeit", sagte Rauch am Donnerstag. "Es ist seine Aufgabe, das zu regeln." Polaschek hingegen hatte zuletzt auf das Gesundheitsministerium verwiesen. In den Schulen bleibt man jedenfalls vorerst bei den zuletzt gelockerten Maskenregeln, sie muss momentan am Sitzplatz nicht getragen werden.

Dass es in den Schulen und der normalen Arbeitswelt unterschiedliche Regelungen gibt, sei laut Rauch aber nicht nachvollziehen. Für das neue Schuljahr ab Herbst werde man "ein einheitliches System auf den Weg bringen", kündigte Rauch an. Ein eigener Regelkreis an Schulen würde damit der Vergangenheit angehören. (krud, 24.3.2022)