Die Regeln werden geändert. So haben Clubs nun die Wahlfreiheit zwischen Maske und 3G. In Wien gilt allerdings 2G. Foto: imago images/Gonzales Photo

Es hat gedauert, aber seit Mitternacht sind sie in Kraft: Nach langen und zähen Verhandlungen hat sich die Koalition auf neue Corona-Regeln geeinigt. Ein Überblick über das, was seit Donnerstag gilt und über die teils heftigen Reaktionen aus den Ländern.

Frage: Wo kommt die Maske zurück?



Antwort: In fast allen geschlossenen Räumen – also in Verkehrsmitteln, im gesamten Handel, bei körpernahen Dienstleistungen, in der Gastronomie (außer am Sitzplatz), in Hotels, in Sportstätten (außer beim Sport), in Kultur- und Freizeiteinrichtungen, an Arbeitsorten (außer es gibt andere Schutzmaßnahmen), in Altenheimen, in Spitälern und bei Zusammenkünften in geschlossenen Räumen mit zugewiesenen Sitzplätzen ab 100 Personen. Als Beispiel für solche Zusammenkünfte nennt das Gesundheitsministerium etwa Theater, Kinos oder die Oper.

Frage: Wo kann der Betreiber oder die Gastgeberin zwischen Maskenpflicht und 3G wählen?

Antwort: In zwei Situationen: bei Zusammenkünften in geschlossenen Räumen ohne zugewiesene Sitzplätze ab 100 Personen (da nennt das Ministerium etwa Partys und Hochzeitsfeiern) – und in der Nachtgastronomie, und zwar unabhängig davon, wie viele Menschen dort feiern.

Frage: War da nicht etwas anderes geplant?

Antwort: Stimmt. In einem Entwurf des Gesundheitsministeriums, der am Dienstag kursierte, war diese Wahlfreiheit eigentlich für deutlich mehr Orte vorgesehen, etwa auch in der allgemeinen Gastronomie und sogar im Supermarkt. Das wurde nach Verhandlungen mit der ÖVP und Interessenvertretern weitgehend gestrichen.

Frage: Was bedeutet das für Wien, gelten da jetzt dieselben Regeln?

Antwort: Nein. In Wien gibt es schon länger strengere Regeln, etwa 2G in der Gastronomie und in Clubs – dafür galt dort aber keine Maskenpflicht. Eine Maske braucht man in Wien allerdings schon seit Wochen im gesamten Handel und etwa bei Indoor-Konzerten. "Wien wird seinen konsequenten Weg weitergehen", twitterte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ). Rechtlich regelt Wien seinen Sonderweg in einer Landesverordnung, Stand Donnerstagvormittag wurde keine neue veröffentlicht.

Frage: Was gilt dann in einer Wiener Bar?

Antwort: Das ist ein wenig kompliziert. Laut Bundesregeln gilt Maskenpflicht, aber kein 3G, laut Wiener Regeln gilt 2G, aber keine Maske. Nun können Länder laut dem Epidemiegesetz aber nur strenger sein als der Bund, womit zumindest Stand jetzt laut dem Verfassungs- und Verwaltungsjuristen Peter Bußjäger "das Schärfste aus beiden Welten" gilt – also Maske und 2G.

Frage: Okay, und in einem Club?

Antwort: Da hat der Betreiber nach Bundesregeln eine Wahlfreiheit zwischen 3G und Maske. Da in Wien aber die 2G-Regel gilt, wird er sich zwangsläufig für Zugangsbeschränkungen entscheiden. Damit gilt in einem Wiener Club 2G, aber keine Maske und daher eine lockerere Regel als in einer Wiener Bar (oder auch in einem Wiener Restaurant).

Frage: Was ändert sich noch?

Antwort: Die Quarantäneregeln. Diese wurden per Donnerstag gelockert. Corona-Infizierte dürfen schon nach fünf Tagen aus der Isolation, ohne sich freizutesten – sofern sie schon zwei Tage symptomfrei sind. Sie unterliegen aber Verkehrsbeschränkungen, dürfen also mit Maske etwa arbeiten, aber nicht in eine Bar oder ein Fitnessstudio gehen. Covid-Erkrankte mit leichtem Verlauf können sich nach fünf Tagen freitesten, wenn sie zwei Tage symptomfrei sind und einen negativen Test (oder einen Ct-Wert über 30) vorweisen können.

Für das "versorgungskritische Gesundheits- und Pflegepersonal" soll es bei "akutem Personalmangel" Zusatzregeln geben. Sie gelten nur für asymptomatisch oder leicht Erkrankte, die jedenfalls seit zwei Tagen keine Symptome mehr haben. Sie sollen nach fünf Tagen auch ohne negativen Test wieder arbeiten gehen können, sofern sie beim Kontakt mit vulnerablen Personen eine Schutzausrüstung tragen.

Frage: Wie reagieren die Länder?

Antwort: Wien hat bereits angekündigt, diese Änderungen nicht mitzutragen. Am Donnerstag dann verschickte die Stadt eine detaillierte Stellungnahme, in der sie die neuen Regeln auf schärfste kritisiert. Von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) heißt es: "Dieses verantwortunglose Handeln wird dazu führen, dass wir die Hochinzidenzphase unnötig in die Länge ziehen. Das kommt nahezu einer gesundheitsbehördlichen Selbstaufgabe gleich. Infiziertes medizinisches Personal wird in Wien unter keinen Umständen arbeiten gehen."

Aus seinem Büro wird das damit argumentiert, dass viele Personen erst nach einer Testabnahme symptomatisch werden würden und dass die Kontrollen kaum möglich seien. Außerdem heißt es: "Die Erfahrung in Wien zeigt, nur knapp die Hälfte aller positiven Fälle ist mit so geringen Symptomen belastet, dass sie einen Freitestversuch unternehmen, aber nur 10 Prozent der positiven Fälle schaffen es tatsächlich am fünften Tag und weitere 20 Prozent in den Tagen sechs bis neun. Die Regulierungen zu Freitestungen betreffen daher grundsätzlich 70 Prozent der positiven Fälle nicht."

Und: Die Stadt Wien führt strafrechtliche Überlegungen ins Treffen. Man verweist auf die vorsätzliche und fahrlässige Gemeingefährdung und auf die Strattatbestände zur Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten. Tatsächlich wurden in Österreich seit Beginn der Pandemie schon mehrere Menschen nach dieses Paragrafen verurteilt, weil sie infiziert das Haus verließen – in vielen Fällen, weil sie arbeiten gingen.

Auch Kärnten hat angekündigt, man werde das "äußerst restriktiv handhaben – nur in absoluten Ausnahmefällen und mit höchsten Sicherheitsvorkehrungen". In Niederösterreich kann schon seit Freitag infiziertes Gesundheitspersonal unter bestimmten Umständen wieder arbeiten gehen, SPÖ-Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig sprach sich am Donnerstag aber gegen die neuen, bundesweiten Quarantäne-Regeln aus. (Gabriele Scherndl, 24.3.2022)