Aus Instagram wird Rossgram. Nach der Sperre der auch in Russland äußerst beliebten Foto- und Videoplattform startet in wenigen Tagen der Instagram-Klon Rossgram. Am kommenden Montag soll es so weit sein – dann dürfen die ersten Nutzerinnen und Nutzer die Plattform benutzen. Zunächst sollen Medien, Sponsoren und Investoren sowie ausgewählte Bloggerinnen und Influencer Zugriff bekommen. Die Vormerkung läuft bereits.

Schamlose Instagram-Kopie

Ein Blick auf das Webportal zeigt, dass man die Kopie gar nicht verschleiern möchte. "Rossgram ist ein neues soziales Netzwerk mit einer vertrauten und verständlichen Benutzeroberfläche", wird die Plattform angepriesen. Die angefügten Screenshots zeigen, dass sowohl der Seitenaufbau als auch die Anordnung von Symbolen und die farbliche Darstellung praktisch eins zu eins dem Instagram-Vorbild folgen.

Rossgram soll Instagram in Russland ersetzen. Foto: Rossgram Screenshot

Das Instagram-Verbot durch Russland, das einige junge Social-Media-Stars vor laufender Kamera beweinten, wird mit einem Verweis auf "internationale Entwicklungen" nur indirekt erwähnt. Zumindest erwähnen die Entwickler, dass man mit Rossgram keinen VPN-Zugang mehr benötige oder mit anderen Einschränkungen zu kämpfen habe. Server und Rechenzentrum für den Betrieb von Rossgram seien in Russland angesiedelt, heißt es auf der Webseite.

Anders als bei der Plattform des Facebook-Konzerns Meta soll es diverse Monetarisierungsmöglichkeiten für Influencerinnen und Blogger geben. Damit wollen die Betreiber offenbar erreichen, dass die wichtigsten russischen Instagram-Stars schnell auf die neue Plattform wechseln. Laut Instagram betrug die Zahl der russischen Nutzerschaft vor der Sperre 80 Millionen. Ob die Seite von der überwiegend jungen und teilweise weltweit vernetzten Klientel angenommen wird, werden die ersten Tage und Wochen nach dem Launch zeigen. (red, 24.3.2022)