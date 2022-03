Oxana Baulina arbeitete in Kiew als Korrespondentin für "The Insider". Dort berichtete sie über die Zerstörung, als sie von Raketen getroffen und getötet wurde

Foto: Pavel Golovkin

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist am Mittwoch die russische Journalistin Oxana Baulina ums Leben gekommen. Baulina habe gerade die Zerstörung eines Einkaufszentrums in Kiewer Bezirk Podil gefilmt, als sie selbst unter Raketenbeschuss geraten sei, informierte ihr Arbeitgeber, die Investigativ-Plattform "The Insider". Bei dem Angriff starb neben Baulina ein weiterer Zivilist, zwei Begleitpersonen seien verletzt worden.

Für Nawalny gearbeitet

Bevor sie anfing für die Plattform zu arbeiten, hatte Baulina für die Anti-Korruptionsstelle des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny gearbeitet. Weil diese von den Behörden in Folge als terroristische Organisation eingestuft wurde, war sie gezwungen, Russland zu verlassen.

Als Korrespondentin sei sie daraufhin in die Ukraine gegangen und habe mehrere Berichte aus Lwiw und Kiew erstellt. "The Insider" drückte der Familie und den Freunden der Journalistin tiefstes Beileid aus. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine gab es Berichte über mindestens sechs getötete Journalistinnen und Journalisten. (APA, 24.3.2022)