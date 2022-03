Die russische Medienaufsicht Roskomnadsor hat sich ein neues Ziel ausgesucht: Google News. Foto: MAXIM SHEMETOV / REUTERS

Russland zieht im Ukraine-Krieg die Daumenschrauben bei den US-Technologieriesen weiter an. In der Nacht zu Donnerstag sperrte die russische Medienaufsicht Roskomnadsor das Nachrichtenangebot von Google. Laut der russischen Nachrichtenagentur Interfax wurde das Vorgehen damit begründet, dass der weltgrößte Suchmaschinenanbieter Falschinformationen über die Militäroperation in der Ukraine verbreitet.

Bestätigung

Roskomnadsor habe auf Geheiß der russischen Generalstaatsanwaltschaft gehandelt. Der US-Konzern bestätigte, dass einige Leute Probleme hätten, die Google-News-App wie auch -Internetseite in Russland aufzurufen. Dies hänge nicht mit technischen Problemen Googles zusammen.

Seit Beginn des Ukraine-Kriegs haben sich die Fronten zwischen Russland und den US-Technologiekonzernen verhärtet. Die Google-Tochter YouTube hat weltweit alle staatlichen russischen Medien blockiert. Die zum US-Konzern Meta gehörenden Plattformen Facebook und Instagram sind inzwischen von einem russischen Gericht verboten worden. Zudem untersagt ein neues russisches Gesetz, über Dinge zu berichten, die die russische Armee in Misskredit bringen. (Reuters, 24.3.2022)