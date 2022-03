Egal ob im Keller, auf Safari oder Sexurlaub. Der österreichische Regisseur Ulrich Seidl blickt tief in die Abgründe der menschlichen Seele. Nun hat er einen neuen Film produziert, der ab 8. April in den heimischen Kinos anläuft. "Rimini" erzählt von dem Schlagersänger Richie Bravo, der vor gealterten Bustouristen im winterlichen Urlaubsort an der Adria auftritt. Die Hochsaison ist längst vorbei – und auch der Protagonist hält nur noch seine Fassade aufrecht. Wir haben den Filmemacher und seinen Hauptdarsteller Michael Thomas zum Doppelinterview in die Wiener Eden Bar gebeten – und über Authentizität, Sex im Alter und Amore gesprochen. (Katharina Rustler, 25.3.2022)

Infos zum Film: Kinostart österreichweit: 8.4. Wien-Premiere: 7.4. Gartenbaukino, Kartenvorverkauf

CD zum Film mit Songs von Richie Bravo erscheint am 29.4.