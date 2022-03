Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) will Ersatz für die Erntehelfer suchen. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) erwartet einen "totalen Ausfall" ukrainischer Erntehelfer in Österreich. In der "Fragestunde" des Nationalrats am Donnerstagvormittag betonte sie diesbezüglich, dass man versuche, auf dem "Westbalkan und dergleichen" Ersatz zu finden.

Gleichzeitig verwies Köstinger darauf, dass viele der aus der Ukraine nach Österreich Geflüchteten sehr schnell auch arbeiten wollten. Das sei seitens des Arbeits- und des Innenministeriums auch ermöglicht worden. (APA, 24.3.2022)