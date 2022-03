Sir Elton John wird am Freitag 75 Jahre alt. Der britische Künstler stieg in den 70er-Jahren mit Hits wie "Crocodile Rock" und "Tiny Dancer" in den Pop-Olymp auf und ist bis heute einer der erfolgreichsten Sänger der Geschichte. Mehr als 300 Millionen Platten hat er während seiner Karriere verkauft.

Dabei war er nicht nur als Performer von Hits wie "Your Song" und "Nikita" erfolgreich, sondern auch als Komponist für diverse Filme und Musicals. Johns Leben als Weltstar wurde 2019 im Film "Rocket Man" verfilmt. Dieser zeigt nicht nur seinen Aufstieg zum Star, sondern auch seine Drogensucht und wie er mit seiner Homosexualität haderte. Seit den 1980er-Jahren setzt er sich für den Kampf gegen HIV und Aids ein und hat dafür die Elton-John-Foundation gegründet, die bereits 300 Millionen Pfund für den guten Zweck gesammelt hat.

Wie viele richtige Antworten haben Sie? Welcher Elton-John-Song ist Ihr Favorit? (rec, 25.3.2022)