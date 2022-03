Paris, die ewige Stadt der Liebe. Hier leben sie dicht gedrängt, zwischen Sehnsüchten, Abenteuern, Dramen: Émilie schlägt sich nach ihrem Elite-Studium mit billigen Gelegenheitsjobs herum, hat schnellen Sex und träumt von einer Beziehung; Camille hat als junger Lehrer beruflich noch Illusionen, dafür keine in der Liebe, außer unkomplizierten Sex; Nora ist in die Stadt gekommen, um ihrer Vergangenheit zu entfliehen und mit Anfang dreißig ihr Jura-Studium wieder aufzunehmen und Louise bietet als Amber Sweet im Internet erotische Dienste gegen Bezahlung an. Drei Frauen, ein Mann. Ihre Lebenswege kreuzen sich im 13. Arrondissement in Paris…

WO IN PARIS DIE SONNE AUFGEHT (LES OLYMPIADES)

F 2021, 106 Minuten

Regie: Jacques Audiard

mit Lucie Zhang, Makita Samba, Noémie Merlant u.a.

Kinostart: 22. April 2022 Foto: © Filmladen Filmverleih

Pressestimmen

"Audiard hat mit 'Wo in Paris die Sonne aufgeht' einen Liebesfilm gemacht, der so ist, wie Frankreich im Jahr 2021, einen Liebesfilm in Schwarz-Weiß, als hätte die Nouvelle Vague nicht in den späten 1950ern, sondern 60 Jahre später begonnen." – Blickpunkt:Film

"Ein großartiger Film von glühender Schönheit." – Le Parisien

"Glänzt mit einer Energie, die unsere Epoche in sich aufnimmt." – Le Monde

"Könnte ein Kulthit werden." – Hamburger Abendblatt

"Was den Film so besonders macht, sind erfrischende Darsteller:innen und eine unerwartet humorvolle Leichtfüssigkeit." – cineman.ch

"Ein mitreißendes, brillant gefilmtes Gesellschaftsporträt, mit dem der französische Auteur einerseits einen neuen Weg einschlägt, andererseits seine genau beobachteten Milieustudien auf sehr moderne Weise fortsetzt." – programmkino.de

"Jacques Audiard reinvents his own cinema with this fresh story of lovers inter-twined in today’s Paris." – SCREEN

"A gorgeous, funny and tender romantic comedy." – Cinevue

"A silky, soulful black-and-white tapestry of single millennials seeking connection." Variety

"This is a connoisseur date movie." – THE GUARDIAN

Gewinnen Sie Kinokarten für die exklusive Vorpremiere von "Wo in Paris die Sonne aufgeht" (OmU):

Do, 7. April 2022, 20:00 Uhr

Votiv Kino

Währinger Straße 12

1090 Wien

Bitte geben Sie Ihre Mobiltelefonnummer an, da wir die Gewinner telefonisch verständigen.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Für die Teilnahme an der Filmpremiere ist ein 2G Nachweis (geimpft oder genesen) erforderlich. Im gesamten Kinobereich besteht FFP2-Maskenpflicht!

Annahmeschluss: Mo, 4. April 2022, 11:00 Uhr

>>> Zum Gewinnspiel <<<