Es ist ein Begriff, der innerhalb weniger Sekunden zahlreiche Bilder im Kopf erzeugen kann: Luxus. Ob es sich dabei um Villen, Yachten, schicke Autos, riesige Pools, teure Kleidung oder Schmuck handelt – viele Menschen verbinden Luxus aufs Erste mit Geld und Materiellem. Es ist auch etwas, was nicht alltäglich, außergewöhnlich, ja vielleicht unerreichbar ist. Bei genauerer Überlegung und in Anbetracht der eigenen Lebensrealität merkt man aber schnell, dass Luxus nicht unbedingt an Gegenständlichem zu messen ist.

Auszeit vom Alltag zu nehmen und zu verreisen: Ist das für Sie Luxus? Foto: Zephyr18 Getty Images/iStockphoto

Die persönliche Definition davon hängt somit meist mit den individuellen Lebensumständen und Möglichkeiten zusammen. Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine wird zum Beispiel etwas, was immer selbstverständlich war, plötzlich zum Luxus – ob es eine Wohnung, der zurückgelassene Partner oder der Job ist, den man nicht mehr ausüben kann. In Anbetracht der Corona-Krise und auch darüber hinaus würden viele womöglich auch Gesundheit als Luxus bezeichnen. Denkt man an den stressigen Alltag, die Aufgaben, die zu erledigen sind, oder die Kinder, um die man sich rund um die Uhr kümmern muss, kann auch Zeit zu Luxus werden.

Wie würden Sie Luxus definieren?

Was bedeutet das für Sie, und handelt es sich dabei um etwas Materielles oder etwas Gegenstandsloses? Ist Luxus etwas von Dauer oder vergänglich? Und hängt die Definition von Luxus auch immer damit zusammen, zu wissen, was Entbehrungen bedeuten? Diskutieren Sie im Forum! (mawa, 28.3.2022)