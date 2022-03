Krieg in der Ukraine

15.559 Postings

US-Regierung spricht offiziell von russischen Kriegsverbrechen in der Ukraine

Russland will "unfreundlichen Staaten" Gas nur noch in Rubel verkaufen. Berichte über ukrainische Gegenangriffe in mehreren Städten. Nato will Gefechtseinheiten an der Ostflanke von vier auf acht verdoppeln