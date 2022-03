Der neueste "Lego Star Wars"-Ableger wirkt besonders ambitioniert und soll so manch gewohnte Bahn verlassen. Foto: Warner Bros.

Nach zwei sehr starken Monaten mit zahlreichen Blockbustern und überraschenden Indie-Perlen kehrt langsam Ruhe in den Games-Kalender ein. Die nächsten Monate sehen im Vergleich noch sehr leer aus, und der Frühling ist nicht dafür bekannt, besonders viele Ankündigungen bereitzuhalten.

Die letzten Wochen haben allerdings gezeigt, dass Publisher wie Sony oder Nintendo trotzdem gern mit ihren kleinen Online-Events überraschen und dann neue Spiele und manchmal auch deren Erscheinungsdaten verraten. So bleibt zu hoffen, dass das Sommerloch nicht jetzt schon zuschlägt und man unter den wenigen Neuheiten dann doch das eine Spiel findet, mit dem man gerne Zeit verbringen will. Einige potenzielle Highlights wurden deshalb an dieser Stelle zusammengesammelt.

Zudem finden sich am Ende des Textes die zahlreichen Highlights zusammengefasst, die im März Gamer-Herzen haben höher und lauter schlagen lassen.

Lego Star Wars: The Skywalker Saga

Warner Bros. DE

Erscheint am 5. April für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Windows PC und Switch.

Der britische Entwickler TT Games hat eine lange Geschichte mit Lego-Spielen, und auch zum Thema "Star Wars" veröffentlichte das Studio zwischen 2005 und 2016 mehrere unterhaltsame Action-Games für die ganze Familie. Langsam fühlte sich das Spielkonzept jedoch ein wenig ausgelutscht an, und so nahm man sich für die "Skywalker Saga" einiges vor.

So wartet neben einer neuen Perspektive diesmal auch eine offene Welt auf den Spieler, die die neun Kinofilme in beliebiger Reihenfolge erforschen lässt. Auch die jeweils zur Story passenden Planeten können angeflogen und erkundet werden, was laut Entwicklern eine sehr lange Spielzeit für neugierige Naturen bedeutet. Der Humor darf wie immer nicht zu kurz kommen, weshalb dieser Titel nicht allein wegen der Optik auch von jüngeren Gamerinnen auf den Wunschzettel gepackt werden darf.

Nintendo Switch Sports

Nintendo

Erscheint am 29. April für Nintendo Switch.

Ja, es ist wieder Frühling, und so schadet es nicht, wenn der Körper zumindest andeuten kann, dass er nicht die letzten zehn Jahre auf Sport vergessen hat. Deshalb wird sich die eine oder andere Spielerin sicher darüber freuen, dass demnächst mit "Nintendo Switch Sports" ein spielerischer Motivationstrainer erstanden werden kann.

Bowling, Fußball oder Tennis – insgesamt sechs Sportarten warten darauf, ausprobiert zu werden. Gespielt wird mit den Nunchucks, dank derer das Spiel bewerten kann, wie gut sich der Spieler in der jeweiligen Disziplin macht. Nachdem "Wii Sports" vor 16 Jahren schon bewiesen hat, dass das Konzept funktioniert, wird wohl auch der Nachfolger seine Anhänger finden.

Babylon’s Fall

PlayStation

Erscheint am 7. April für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series.

Dies soll vielmehr eine Warnung sein, da das Spiel bereits Anfang März für PC erschienen ist und dort mit wenig schmeichelhaften Kommentaren überschüttet wurde. Dabei standen die Vorzeichen so gut. Entwickler Platinum Games ("Bayonetta", "Nier: Automata") entschied sich für ein Action-RPG, das man kooperativ mit Freunden gemeinsam in Angriff nehmen kann. Der Mix aus Fantasy und Sci-Fi sah nicht uninteressant aus, doch die Tests sprachen eine andere Sprache.

So werden das Kampfsystem, die generische Story und das kaputte Loot-System bemängelt – einzig das Setting und das Fundament des Spiels scheinen akzeptabel ausgefallen zu sein. Nach Überschriften wie "katastrophale Verkaufszahlen" und "ein Launch-Desaster mit Ansage" muss wohl kein Konsolenspieler sehnsüchtig auf die Umsetzung im April warten. Schade.

King Arthur: Knight’s Tale

NeocoreGames

Das Spiel erscheint am 26. April für PC. In den letzten Wochen war es bereits als Early Access verfügbar.

Das taktische Rollenspiel von NeocoreGames wurde zuletzt um ein paar Wochen nach hinten geschoben, aber jetzt soll der Release in Stein gemeißelt sein. Die moderne Dark-Fantasy-Nacherzählung der Artus-Legende vermischt rundenbasierte Taktikkämpfe mit einem Charakter-zentrierten Rollenspiel.

Die Kämpfe werden mit kleinen Teams bestritten. Diese zusammenzustellen ist eine der Hauptaufgaben im Spiel, kann man doch aus 30 Helden aus fünf verschiedenen Klassen und hunderten Fähigkeiten wählen. Durch das Erfüllen von Aufgaben steigen die Charaktere im Level und werden so langsam stärker und vielseitiger. Auf Steam hat das Spiel bisher durchwegs positive Reaktionen bei den Spielerinnen provoziert. Es sollte also nicht viel schiefgehen zum Release.

Chrono Cross: Radical Dreamers Edition

PlayStation

Das Spiel erscheint am 7. April für Windows PC, PS4, Xbox One und Switch.

"Chrono Cross" gehört zu den Rollenspiel-Klassikern der Playstation-1-Ära. Dank Square Enix wird das Spiel Anfang April in Form eines HD-Remasters neu aufgelegt. Das ist für Fans der Materie besonders erfreulich, nachdem das Spiel nie offiziell in Europa veröffentlicht wurde.

Die Zeitreise-Geschichte über Abenteuer und Freundschaft bietet rund 40 spielbare Charaktere, die in einer zuvor selektierten Partie gegen zahlreiche Feinde bestehen müssen. Die rundenbasierten Kämpfe erinnern an andere Rollenspiele dieser Zeit und glänzen vor allem durch spektakuläre Zaubersprüche. Optisch darf man sich natürlich keine moderne Technik erwarten, aber der alte Stil wurde respektvoll neu interpretiert. Wer sich für die Materie interessiert und ein Faible für Retro-Games hat, der sollte hier richtig sein.

Der März im Rückblick

Während der April etwas geizig mit großen Titeln umgeht, war im März einiges los. So erschien etwa "Gran Turismo 7", "Triangle Strategy", "Kirby und das vergessene Land" und auch "Ghostwire Tokyo". Ein für viele überraschendes Highlight war zudem der verrückte Shooter "Tiny Tina's Wonderlands". Spät, aber doch lieferten wir persönliche Eindrücke zu "Elden Ring", dem wir auch eine Kolumne und einen Kopf des Tages widmeten.

Weitere Highlights waren etwa die Ankündigung eines neuen "Witcher"-Games, motivierte Minecraft-Spieler, die New York in Originalgröße nachbauten, aber auch die Absicht der Gamescom, in diesem Jahr wieder Besucher nach Köln zu laden.

Für viel Aufmerksamkeit sorgten der Bericht über Frauen in der Gaming-Branche und auch das erste längere Video zum Spiel "Hogwarts Legacy. Ein wirklich starker Monat, der in diesem Jahr schwierig zu toppen sein wird. (Alexander Amon, 27.3.2022)