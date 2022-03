In dieser Galerie: 4 Bilder Die Abflughalle des Terminal 2 Foto: Flughafen Wien Die neue zentrale Sicherheitskontrolle Foto: Flughafen Wien Die "Vienna Lounge" bietet einen Ausblick auf das Vorfeld. Foto: Flughafen Wien Die Lounge ist 2.400 Quadratmeter groß. Foto: Flughafen Wien

Fertiggestellt wurden die Renovierungsarbeiten am Terminal 2 des Flughafens Wien bereits vor fast einem Jahr. Der Wiedereröffnung machte allerdings die Pandemie einen Strich durch die Rechnung. Nun ist es aber soweit, der älteste Terminal sperrt, umfassend modernisiert und um neue Funktionen erweitert, am 29. März wieder auf.

Reisenden stehen ab dann eine moderne Lounge auf 2.400 Quadratmeter, neue Gastronomieangebote, eine zentrale Sicherheitskontrolle für die B-, C- und D-Gates sowie zusätzliche Gepäckausgabebänder zur Verfügung. 20.000 Quadratmeter wurden umgebaut, 62 Millionen Euro dafür investiert. Etwa die Hälfte aller Passagiere soll das neue Terminal nutzen, schätzt der Flughafen.

Große zentrale Sicherheitskontrolle

Der Flughafen nimmt damit die gesamte Terminalinfrastruktur wieder in Betrieb. "Denn trotz der tragischen Ereignisse in der Ukraine und weiterhin dynamischen Pandemieentwicklung ist die Reiselust der Österreicherinnen und Österreicher größer denn je und der Wiener Airport erwartet deutlich steigende Passagierzahlen im Frühjahr/Sommer 2022", heißt es in einer Aussendung. Bis zu 190 Flugziele in 60 Ländern würden im Sommer direkt ab Wien erreichbar sein.

Als Höhepunkt des neuen Terminal 2 wird die 2.400 Quadratmeter große "Vienna Lounge" genannt. Sie soll "keine Wünsche offen lassen": Elegante Einrichtungsgestaltung mit Designelementen aus der Wiener Schule, bequeme und hochwertige Möbel und ein Panorama-Blick auf das Vorfeld schaffen ein helles und angenehmes Ambiente, verspricht man beim Flughafen. Duschmöglichkeiten, Ruheräume und sogar einen abgetrennten großer Meetingraum mit Vorfeld-Blick gebe es.

Eine wesentliche Neuerung im Terminal 2 ist die große zentrale Sicherheitskontrolle, einmal absolviert können Reisende bequem durch die Shopping- und Gastronomielandschaft flanieren. So wurde etwa das Bedien-Restaurant Zugvogel mit Blick auf das Flughafen-Vorfeld wiedereröffnet und in Kürze eröffnet ein Veganista/The LaLa-Store mit veganem Speisenangebot. Ankommenden Reisenden stehen vier neue Gepäckbänder gleich auf dem Weg zur Ankunftshalle zur Verfügung.

Auch der Pier Ost mit den D-Gates für Non-Schengen-Flüge wurde modernisiert: Die dezentralen Sicherheitskontrollen und Trennwände der vormals getrennten Gatebereiche wurden im Zuge der neuen zentralen Sicherheitskontrolle abgebaut. Passagieren stünden so weitläufige Aufenthaltsbereiche und hochwertige Shopping- und Gastronomieangebote zur Verfügung, ist zu lesen. (red, 24.3.2022)