Außerdem eine Reportage über ein Haus aus Müll, Robert De Niros "In den Straßen der Bronx" und die Neil-Armstrong-Biografie "Aufbruch zum Mond"

Kurz vor Kriegsende verstecken Häftlinge im KZ Buchenwald ein kleines Kind und retten es so vor dem Tod – "Nackt unter Wölfen", 20.15 Uhr, 3sat. Foto: ZDF / MDR / UFA Fiction

19.40 REPORTAGE

Re: Ein Haus aus Müll – Bauen für eine saubere Zukunft Sie bauen aus dem, was andere wegschmeißen: Alice Gedamu und Simon Lee wollen ein Haus aus Recyclingmaterialien errichten. Ihr Ziel: die Baubranche wach rütteln, nachhaltiger machen und trotzdem günstige Mieten für die späteren Bewohner erreichen. Bis 20.15, Arte

20.15 ZIVILCOURAGE

Nackt unter Wölfen (D 2015, Philipp Kadelbach) In den letzten Wochen des Zweiten Weltkriegs entdeckt ein Insasse des NS-Konzentrationslagers Buchenwald ein Kind in einem Koffer und versucht, es gegen den Widerstand anderer Häftlinge vor dem sicheren Tod zu retten. Philipp Kadelbach adaptierte den DDR-Klassiker aus dem Jahr 1963 mit Armin Müller-Stahl. Bis 22.00, 3sat

20.15 FRAUENPOWER

Wonder Woman (USA 2017, Patty Jenkins) Die Halbgöttin Diana und das Amazonenvolk haben sich dem Kampf gegen Ares verschrieben. Als der US-Soldat Steve auf die abgeschottete Insel gerät, hört Diana erstmals vom Ersten Weltkrieg. Überzeugt, dass Ares hinter dem Krieg steckt, macht sie sich auf, um die Zivilbevölkerung zu retten. Ein weiblicher Lichtblick im dunklen DC-Universum von Batman und Superman mit einer fantastischen Gal Gadot, Chris Pine und Robin Wright. Bis 23.00, Puls 4

21.45 DOKUMENTATION

Weltmacht Amazon – Das Reich des Jeff Bezos Er ist nicht nur einer der reichsten Männer der Welt, Bezoz’ hat mit Amazon ein riesiges Geschäftsimperium aufgebaut. Politikerinnen und Politiker und Regulierungsbehörden diskutieren über die globalen Auswirkungen. Bis 23.30, ZDF Info

22.25 MAFIA-EPOS

In den Straßen der Bronx (A Bronx Tale, USA 1933, Robert De Niro) Robert De Niros Regiedebüt: Der kleine Calogero (Francis Capra) beobachtet, wie Mafiaboss Sonny (Chazz Palminteri) einen Mord begeht. Von der Polizei befragt, deckt er den Ganoven. So gewinnt er Sonnys Vertrauen. Doch Calogeros ehrlicher Vater Lorenzo (De Niro) ist mit der väterlichen Beziehung des Dons zu seinem Sohn alles andere als einverstanden. Bis 0.10, 3sat

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Europas tödliche Grenze – Tragödien am Eisernen Vorhang Es war der gefährlichste Ort im Kalten Krieg: die Grenze zwischen der CSSR auf der einen und der BRD und Österreich auf der anderen Seite. Zwischen 1945 und 1989 kamen mehr als 1000 Menschen auf den rund 800 Kilometern ums Leben. Bis 23.20, ORF 2

0.30 BIOGRAFIE

Aufbruch zum Mond (First Man, USA 2018, Damien Chazelle) Biografie von Neil Armstrong, der am 21. Juli 1969 als erster Mensch den Mond betreten hat: Armstrong (Ryan Gosling) wird ins Gemini-Projekt der Nasa aufgenommen. Eine Herausforderung nicht nur für ihn, sondern auch für seine Familie. Claire Foy spielt seine Ehefrau Janet. Von Oscarpreisträger Damien Chazelle aufwendig in Szene gesetzt. Bis 2.35, ORF 1